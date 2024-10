Alle Neune in Albersdorf/Prebuch! USK Puch/Weiz feiert 9:1-Schützenfest

In der 8. Runde der 1. Klasse Süd/Ost B gelang dem USK Puch bei Weiz ein überzeugender Auswärtssieg gegen die SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II. Die Gäste zeigten von Beginn an eine starke Leistung und ließen den Hausherren kaum eine Chance. Die Partie endete nach 93 Minuten mit einem 9:1-Schützenfest für den USK, der sich besonders in der zweiten Halbzeit als dominierende Mannschaft präsentierte.

Gäste mit frühem Doppelschlag

Bereits in der zweiten Minute gelang es USK, durch Christian Schlemmer in Führung zu gehen. Ein zunächst harmloser Ball entwickelte sich zu einer großen Chance, die Schlemmer trotz dreier Gegenspieler entschlossen nutzte. Kurz darauf erhöhte Stefan Haider nach einem Freistoß von Schlemmer auf 0:2, als er den Ball per Kopf über die Linie beförderte. Trotz des frühen Rückstands fand die SG in der achten Minute durch Simon Wiedner eine Antwort und verkürzte auf 1:2. Wiedner nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit der Pucher Defensive und traf nach einem schnellen Vorstoß.

In der ersten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 20. Minute wurde die Partie nach einer turbulenten Anfangsphase ruhiger, als sich das Geschehen größtenteils ins Mittelfeld verlagerte. Dennoch blieben die Gäste gefährlich, und Keeper Dominik Wikony musste einige Male für die Hausherren retten. In der 40. Minute zeichnete sich Wikony erneut aus, als er einen langen Ball von Puch entschärfte.

Torflut in der zweiten Halbzeit - Posch mit Viererpack binnen 13 Minuten

Nach der Pause fand der USK Puch schnell den Rhythmus. Heinz Posch erzielte in der 56. Minute das 1:3 für die Gäste, womit der Torreigen der zweiten Hälfte begann. In der 61. Minute erhöhte Posch auf 1:4, nachdem er einen abgewehrten Ball im Nachschuss im Tor unterbrachte. Nur zwei Minuten später sah SK-Akteur Rene Krenn die Rote Karte, was das Spielgeschehen weiter zugunsten der Gäste beeinflusste.

Mit einem Mann weniger auf dem Feld fiel es der Heimmannschaft schwer, den Druck der Gäste zu kontern. Posch nutzte die Überlegenheit der Pucher und erzielte in der 65. Minute seinen dritten Treffer, ehe er in der 69. Minute sogar sein viertes Tor markierte und das halbe Dutzend vollmachte. Markus Hutter trug sich ebenfalls zweimal in die Torschützenliste ein. Sein bemerkenswerter Treffer aus der eigenen Hälfte in der 78. Minute sorgte für Begeisterung und das 1:7. Nur zwei Minuten später stellte Hutter mit einem weiteren Tor das 1:8 sicher.

Den Schlusspunkt setzte Michael Zorn in der 86. Minute mit seinem Treffer zum 1:9. Trotz vereinzelter Chancen, wie einem Schuss von Christoph Hütter, gelang es der SG nicht, weiteren Schaden abzuwenden. Am Ende war es ein hochverdienter Kantersieg für die Gäste aus Puch, die mit einer beeindruckenden Offensivleistung die Partie dominierten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manuel Gassenburger (5929 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manuel Gassenburger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.