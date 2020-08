SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf feiert hart umkämpften Auftaktsieg

Details Samstag, 29. August 2020 17:33

Am Freitag traf in der 1. Runde der 1. Klasse Ost B SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf vor heimischer Kulisse auf USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg. Im letzten Aufeinandertreffen der Saison 19/20 der beiden Teams konnte nach einem 0:0 Remis niemand als Sieger vom Platz gehen. Ganz anders verlief das Auftaktmatch in die Meisterschaft 20/21. Sieben mal fiel der Ball ins Netz, Endstand: 4:3 für den SV Hirnsdorf.

Waisenegg mit 1:2 Pausenführung

Die Hausherren übernahmen in den Anfangsminuten das Spiel in die Hand, mussten aber in Minute 29 durch einen vom Goalie Roland Santa verursachten Elfmeter 0:1 Rückstand hinnehmen, welchen Vito Lapic sauber verwandelte. Nachfolgend nutze Hirnsdorf eine der vielen Gelegenheiten in Person von Stephan Gschanes in der 36. Minute mit einem satten Schuss ins Eck zum 1:1. Vor der Pause jubeln aber wieder die Gäste, David Katzer verwertete in Minute 46 zum 1:2 und ließ Trainer und Mitspieler jubeln. Nach 47 Minuten schickte Schiedsrichter Binder beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Hirnsdorf in Durchgang zwei mit Blitzstart

In Halbzeit zwei ging dann die Post ab. Die Gastgeber aus Hirnsdorf drehten mit drei Toren die Partie (51., 68., 73.). Jürgen Froschauer, "Man of the Match" schnürte zum Saisonauftakt gleich einen Doppelpack und auch Heimkehrer Manuel Gruber durfte über einen Treffer jubeln. Die Partie war eigentlich gedreht: 4:2. Doch in der 80. Minute brachte Vito Lapic mit seinem Anschlusstreffer noch einmal Spannung ins Match. In einer hart umkämpften Schlussphase verpasste es Hirnsdorf die Entscheidung herbeizurufen, und auch Waisenegg schaffte es nicht auszugleichen. So blieb es beim 4:3 Endstand. Nach dem Schlusspfiff bejubelt SV Hirnsdorf drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen TSV Hartberg 1c. USV Waisenegg hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen Großwilfersdorf/Ilzer SV II die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





SV HIRNSDORF 4:3 USV WAISENEGG (1:2)

Torfolge: 0:1 (Lapic 29.), 1:1 (Gschanes 36.) 1:2 (Katzer 46.), 2:2 (Froschauer 51.), 3:2 (Froschauer 68.), 4:2 (Gruber 73.), 4:3 (Lapic 80.)

Stimme zum Spiel:

SV Hirnsdorf Sektionsleiter Stellvertreter Wolfgang Kernbichler:

"Am Ende war es eine hart umkämpfte Partie, aber verdienter Sieg. Wichtig sind die drei Punkte zum Start."

by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

