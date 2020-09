3:3: SV Nitscha und St. Ruprecht/R. II trennen sich Remis

Details Sonntag, 06. September 2020 13:07

In der 1. Klasse Ost B war am Samstag der SV Nitscha im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit St. Ruprecht/R. II zu tun. Nach einem Duell beider Mannschaften sucht man in den letzten Jahren vergeblich, da St. Ruprecht seit dieser Saison neu in der 1. Klasse Ost B ist, und so stellte man sich anfangs die Frage: Wer wird nach 90 Minuten das bessere Ende für sich haben?

Beide Mannschaften mussten in Runde 1 hohe Niederlagen hinnehmen und wollten am zweiten Spieltag die ersten drei Punkte einsammeln. Doch am Ende gab es für beide nur einen Punkt, aber dafür ein Spiel mit vielen Treffern, dass die Zuseher begeisterte.

SV Nitscha mit dem besseren Start, aber 1:2 Rückstand

Schon nach sechs Minuten durfte der SV Nitscha über den ersten Treffer in der neuen Saison jubeln. Der Trainer selbst, Michael Gruber eröffnete mit einem wundervollen Weitschuss zum 1:0. Danach pletscherte die Partie dahin, ehe Jan Pregartner in der 22. Minute zum 1:1 für St. Ruprecht/R. II traf. Eine erste zerfahrene Halbzeit, aber mit Chancen rechts wie links. St. Ruprecht/R II nutzte eine dieser Chancen noch vor der Pause und drehte die Partie auf 1:2. Nach 46 Minuten schickte der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Bessere 2. Hälfte mit drei Treffern

In der Halbzeitpause haben sich die Hausherren einiges vorgenommen und schon in Minute 47 rief Sascha Scholz nach einer Einzelaktion den Ausgleich herbei, 2:2. In Minute 60 dann ein weiterer Jubelschrei. Tobias Becker-Tonnerer staubte nach einem Freistoß ab und vollendete eiskalt zum 3:2. Nachdem St. Ruprecht/R II die Partie in Hälfte eins gedreht hatte, machte es der SV Nitscha in Halbzeit zwei nach und sorgte für den Switch. Doch es blieb nicht dabei. Die Gäste schöpften aus den letzten Kräften und erzielten durch Peter Grässler den 3:3 Endstand. Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, keinem der beiden Teams gelang der Lucky Punch in den Schlussminuten. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe fünf Mal Gelb (Martin Hofer 53.; Marcel Paierl 80.; Oliver Fladerer 83.; Tobias Poeschl 87.; Kevin Partl 87.)





SV NITSCHA 3:3 ST. RUPRECHT/R. II (1:2)

Torfolge: 1:0 (Gruber 6.), 1:1 (Pregartner 22.), 1:2 (Pöschl 41.), 2:2 (Scholz 47.), 3:2 (Becker-Tonnerer 60.), 3:3 (Grässler 75.)

Stimme zum Spiel:

Michael Gruber, Trainer SV Nitscha:

"Letztendlich war das Unentschieden gerecht. Es wäre für beide Mannschaften mehr drinnen gewesen und auch zur Halbzeit hätte das Ergebnis ein anderes sein können. Aber das Unentschieden geht in Ordnung."

by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten