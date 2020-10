Starke Vorstellung: Waisenegg holt gegen Nitscha den erwarteten Dreier!

Details Samstag, 03. Oktober 2020 15:56

Am Freitag durften sich die Besucher in der 1. Klasse Ost B auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg und den SV Nitscha freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Waisenegg mit 9:1 das bessere Ende für sich. Auch diesmal hat die Baytchev-Truppe die Nase klar vorne. Was gleichbedeutend damit ist, dass Waisenegg nun nach 6 Spielen bei 10 Punkten hält. Völlig anders sieht da der Sachverhalt bei den Gruber-Schützlingen aus, die aktuell mit nur einem Zähler, weiter der Träger der roten Laterne sind. Der Spielleiter war Stefan Ranzenmayr - 80 Zuseher waren mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Mit dem 1:0 ist der Bann gebrochen

Zu Beginn der Begegnung gelingt es den noch sieglosen Gästen, sich hervorragend zu verkaufen. Was Waisenegg auch versucht, Nitscha hat die passende Antwort darauf. Aber je länger die Partie dann dauert, umso heftiger wird der Druck des Favoriten. In der 28. Minute zappelt das Spielgerät dann erstmalig im Netz. Der 24-jährige Ungar Peter Gyepes kann sich mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen. Mit diesem Tor geht dann in weiterer Folge doch vieles leichter. So gelingt es dem Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff zwei weitere Treffer draufzupacken. Vito Lapic (32.) und auf das Neue Peter Gyepes (43.) sorgen für einen komfortablen 3:0-Halbzeitstand.

Für Nitscha gibt es nichts zu holen

Der Gastgeber, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, hat dann auch im zweiten Durchgang alles unter Kontrolle. Weitere Tore scheinen aufgrund der Überlegenheit nur eine Frage der Zeit zu sein. Was letztlich auch der Fall ist. So gelingt es Waisenegg im Finish der Begegnung, noch zwei weitere Tore draufzupacken. In der 74. Minute ist es Lukas Bruckgraber, der für das 4:0 Sorge trägt. Und "Ehre wem Ehre gebührt", in der 87. Minute kommt es noch zum 5:0. Dabei ist Peter Gyepes zum dritten Mal an diesem Abend erfolgreich - zugleich dann auch der Spielendstand. Waisenegg wird man mit am Zettel haben müssen, wenn es darum geht die vorderen Tabellenplätze zu vergeben.

USC WAISENEGG - SV NITSCHA 5:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (28. Gyepes), 2:0 (32. Lapic), 3:0 (43. Gyepes), 4:0 (74 Bruckgraber), 5:0 (87. Gyepes)

by: Ligaportal/Roo