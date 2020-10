Windschatten-Position: Albersdorf-Prebuch weist St. Ruprecht/Raab II zurecht!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 23:45

In der 1. Klasse Ost B war am Samstag der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit St. Ruprecht/R. II zu tun. Nach einem Duell beider Mannschaften sucht man in den letzten Jahren vergeblich und so stellt sich die Frage: Wer wird nach 90 Minuten das bessere Ende für sich haben? Dabei kann sich die Klug-Truppe zuhause einmal mehr durchsetzen. Was gleichbedeutend damit ist, Albersdorf-Prebuch nun nach 6 Spielen bei 13 Punkten hält. Damit rangiert man mit fünf Zählern Rückstand auf den Tabellenführer Hirnsdorf, am hervorragenden 2. Tabellenplatz. Die Pieber-Schützlinge hingegen bleiben weiterhin sieglos. Bislang reicht es für St. Ruprecht/R. II gerade einmal zu zwei Körndl. Der Spielleiter war Reinhold Summer - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

(5:2-Heimerfolg gegen St. Ruprecht/Raab II: Albersdorf-Prebuch heftet sich auf die Fersen von Leader Hirnsdorf)

Den Gästen gelingt es die Stirn zu bieten

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch ist vom Start weg sehr darum bemüht, die Favoritenrolle auch zu erfüllen. Aber den Gästen gelingt es zumindest eine Stunde lang, sich sehr teuer zu verkaufen. Dann aber bringt sich St. Ruprecht/R. II mit einer wenig berauschenden Defensivarbeit doch noch deutlich um die Früchte der Arbeit. Aber alles der Reihe nach: Anfangs schaut es voll und ganz danach aus, dass der Platzherr rasch für klare Fronten sorgen kann. 9. Minute: Markus Wilfling ist es, der mit dem raschen 1:0 zur Stelle ist. Was aber die Gäste nicht aus der Balance bringt. Den Lohn der Bemühungen kann man in der 30. Minute einfahren, als Cölestin Moosbacher mit dem 1:1-Gleichstand verantwortlich zeichnet. Noch vor dem Pausenpfiff legt der Hausherr eine Schippe drauf. Sebastian Schmiedhofer markiert in der 35. Minute den 2:1-Halbzeitstand.

Albersdorf-Prebuch sorgt für klare Verhältnisse

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs, insgesamt kommt es zu 7 Verwarnungen, gibt St. Ruprecht/R. II zu verstehen, dass man durchaus die Chance sieht, möglicherweise eine Überraschung zu liefern. Bestärkt wird dieser Gedanke durch das schnelle Ausgleichstor in der 46. Minute. Als Alberdorf-Prebuch gedanklich wohl noch in der Kabine weilt, kommt es zum 2:2-Ausgleichstor. Jan Pregartner gelangt dabei zu Torehren. Jetzt steht der Gastgeber entsprechend unter Druck. Eine Leistungssteigerung muss her, will man nicht eine unliebsame Überraschung erleben. Die Gäste werfen weiterhin alles verfügbare in die Waagschale. Aber das 3:2, Markus Böjtös trifft in der 66. Minute, ist dann doch so etwas wie die Vorentscheidung. Eben weil St. Ruprecht/R. II nichr mehr die nötigen PS auf die Straße bringt. So kommt es, dass die Heimischen nachfolgend noch zwei Treffer draufpacken. Die beiden 20-jährigen Albunit Berbatovci mit einem Elfmeter (72.) und Michael Simut (86.) treffen noch für Albersdorf-Prebuch - Spielendstand: 5:2.

USV ALBERSDORF-PREBUCH - SC ST. RUPRECHT/RAAB II 5:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (9. Wilfling), 1:1 (30. Moosbacher), 2:1 (35. Schmiedhofer), 2:2 (46. Pregartner), 3:2 (66. Böjtös), 4:2 (72. Berbatovci/Elfer), 5:2 (86. Simut)

Photocredit: USV Albersdorf-Prebuch

by: Ligaportal/Roo