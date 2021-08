Sechsertragerl: Albersdorf-Prebuch kennt kein Pardon mit St. Ruprecht/R. II

Details Montag, 09. August 2021 11:40

Am 1. Spieltag traf in der 1. Klasse Ost B der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch auf den SC Raiffeisen St. Ruprecht/R. II. Und dabei schaffte es der Gastgeber auf souveräne Art und Weise, die ersten drei Saisonpunkte unter Dach und Fach zu bringen. Der Gast stand völlig auf verlorenen Posten. Bei etwas mehr Nachdruck wäre die Niederlage wohl noch um einiges höher ausgefallen.

Die Hausherren agieren wie aus einem Guß

Was kann besseres passieren nach der langen coronabedingten Pause, als dass man im ersten Spiel gleich in den Anfangsminuten in des Gegners Tor trifft. Genau das gelang Albersdorf-Prebuch in der 4. Minute. Christoph Schmallegger ist es, der mit dem 1:0, die Weichen für seine Farben frühzeitig auf Richtung Heimsieg stellte. Vieles ging den Hausherren sehr einfach von der Hand. Geradlinig war man bemüht darum, das Gegenüber auszuhebeln. Was auch gelang, so packte der Gastgeber in der ersten Hälfte noch drei Stück drauf. Timischl mit einem Elmeter (18.), Böjtös (24.) und Schmallegger mit seinem zweiten Tor (39.), zeichneten für einen komfortablen 4:0-Halbzeitstand verantwortlich.

Für die Gäste gibt es nichts zu holen

An der Spielcharakteristik sollte sich im zweiten Durchgang nichts ändern. Während Albersdorf-Prebuch Ball und Gegner laufen ließ, hatte die Pieber-Truppe ordentlich damit zu, einigermaßen mit dem Gegner Schritt zu halten. Trotz aller Bemühungen kassierte St. Ruprecht/R. II aber noch zwei Treffer. Michael Simut schnürte einen Doppelpack (55., 58.) und machte mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll. Den Gästen musste man zugute halten, trotzdem nicht aufgesteckt zu haben. In der Nachspielzeit bot sich die Gelegenheit den Ehrentreffer zu erzielen. Aber Keeper Wikony ballerte das Leder über das Gehäuse - Spielendstand: 6:0.

ALBERSDORF-PREBUCH - ST. RUPRECHT/R. 6:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 (4. Schmallegger), 2:0 (18. Timischl/Elfer), 3:0 (24. Böjtös), 4:0 (39. Schmallegger), 5:0 (55. Simut), 6:0 (58. Simut)

Stimme zum Spiel:

Erich Klug, Trainer Albersdorf-Prebuch:

"Uns ist es eindrucksvoll gelungen die Favoritenrolle nicht nur anzunehmen, sondern dabei auch Zählbares zu verbuchen. Das Derby war geprägt von sehenswerten Spielaktionen unsererseits. Unser Vorhaben ist es, auch diesmal im vorderen Tabellenbereich eine tragende Rolle zu spielen."

by: Ligaportal/Roo

