Oldie but Goldie: Routinier bringt Waisenegg den Dreier bei St. Ruprecht II

Details Montag, 16. August 2021 10:30

Am 2. Spieltag kam es in der 1. Klasse Ost B zum Aufeinandertreffen des SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab II mit dem Yachtcarter Buchinger RB Waisenegg. Und dabei kommen die Zuseher voll auf ihre Kosten. Denn neben den sieben Volltreffern kommt es noch zu etlichen weiteren Tormöglichkeiten. Das bessere Ende für sich hat dann Waisenegg. Gelingt es doch in der 92. Minute das Siegestor sicherzustellen. Vor allem beim Torschützen, beim 38-jährigen Zlatko Krizmanic, war die Freude nichtendenwollend. Als Wechselspieler gekommen hat der Joker seine Aufgabe mit dem Siegestreffer erfüllt.

Es kommt zum offenen Schlagabtausch

Die Auftaktsrunde setzen beide Mannschaften in den Sand. St. Ruprecht/R. II kassiert in Albersdorf-Prebuch eine 0:6-Klatsche. Nicht viel besser ergeht es den Waiseneggern, die bei der SG Pischelsdorf II mit 0:4 klar den Kürzeren ziehen. Demzufolge steht in beiden Lagern Wiedergutmachung am Programm. Beiderseits hat man die Fühler nach einem Dreier ausgestreckt. Aus Sicht des Gastgebers hadert man mit der 13. Spielminute. Denn da gelingt es Aldin Dizdarevic die Gäste mit 0:1 in Führung zu bringen. Nur sechs Minuten später versteht es Lukas Schinnerl den 1:1-Gleichstand herzustellen. Woraufhin Waisenegg in der 33. Minute erneut voranliegt. Martin Hofbauer sorgt für das 1:2. Aber die Heimischen erweisen sich als sehr kratzbürstig. Manuel Felser (43.) und Patrick Prem (45.) sorgen dafür, dass die Stimmung in der Kabine mit Sicherheit eine hervorragende ist - Halbzeitstand: 3:2.

Waisenegg hat die Nase knapp vorne

Auch im zweiten Durchgang prallen zwei Mannschaften vollauf auf Augenhöhe aufeinander. Nach nur wenigen Minuten haben die Baytchev-Mannen erneut Grund zum Jubel. Der 34-jährige Jürgen Leitenbauer nützt die Gunst der Stunde und markiert den 3:3-Ausgleich. Jetzt wogt die Partie hin un her. Wohin wird das Pendel ausschlagen? Wem gelingt es das Momentum auf seine Seite zu bekommen? Aufgrund der Ausgeglichenheit bleiben diese Fragen unbeantwortet. So deutet vieles auf ein soweit leistungsgerechtes Unentschieden hin. Das auch beide Teams gerne annehmen. Aber in der 92. Minute kommt alles noch einmal ganz anders. Der Kroate Zlatko Krizmanic, der in der 54. Minute eingewechselt wurde, hat das richtige Näschen. Er befördert das Runde mit der letzten Spielaktion über die Torlinie - Spielendstand: 3:4.

ST. RUPRECHT/RAAB II - WAISENEGG 3:4 (3:2)

Torfolge: 0:1 (13. Dizdarevic), 1:1 (19. Schinnerl), 1:2 (33. Hofbauer), 2:2 (43. Felser), 3:2 (45. Prem), 3:3 (51. Leitenbauer), 3:4 (92. Krizmanic)

Stimme zum Spiel:

Markus Pieber, Trainer St. Ruprecht/Raab II:

"Das Spiel war permanent auf des Messers Schneide. Ich denke doch, dass wir uns zumindest einen Punkt verdient hätten. Der Gegentreffer in der 92. Minute ist eine ganz bittere Geschichte."

by: Ligaportal/Roo

