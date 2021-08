In der Spur: Hirnsdorf findet gegen Almenland II United raus aus der Talsohle

Details Montag, 23. August 2021 06:40

Der SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf holte den ersten Saisonsieg gegen den FC Almenland II United durch einen 6:2-Erfolg. Damit gelang es den Hirnsdorfern, die den letzten Herbst nach Belieben dominierten, erstmalig voll anzuschreiben. Mit den ersten zwei Pleiten war nicht wirklich zu rechnen. Das Motto der Hirnsdorfer lautet nun: "Volle Kraft voraus" und nach Möglichkeit keine Punkte mehr abgeben.

Hirnsdorf ist das federführende Team

Kaum war das Spiel angepfiffen, liegt Hirnsdorf bereits in Front. Milan Molnar markiert in der zweiten Minute per Elfmeter die 1:0-Führung. Almenland II United zeigt sich aber wenig beeindruckt. In der vierten Minute schlägt Daniel Leitner mit dem Ausgleich zurück. Hirnsdorf stellt mit dem 2:1 in der siebten Minute die Weichen dann frühzeitig auf Sieg - Torschütze: Jürgen Froschauer. Der Gastgeber lässt nicht locker. Mit druckvollem Angriffsspiel gelingt es immer wieder Unordnung in das Spiel der Kreutzer-Truppe zu bringen. Milan Molnar (22.) und Rainer Rath (34.) geben ihre Visitenkarte noch im ersten Abschnitt im gegnerischen Kasten ab - Halbzeitstand 4:1.

Für die Gäste reicht es nur zu Teilerfolgen

An der Spielcharakteristik sollte sich im zweiten Durchgang nichts gravierendes ändern. Die Falk-Schützlige haben das Zepter nach wie vor in der Hand. Den Gästen gelingt es aber vereinzelnd Nadelstiche zu setzen. Am meisten aber ist die Defensive beschäftigt, die es mit Fortdauer nicht mehr schafft, die Hirnsdorfer Angriffe im Zaum zu halten. Nach einer gespielten Stunde netzt der 29-jährige Ungar Milan Molnar zum dritten Mal ein - 5:1. Nur zwei Minuten später macht der Platzherr das halbe Dutzend voll. Manuel Gruber nützt die Gunst der Stunde und trifft zum 6:1. Für den Schlusspunkt sorgt dann Almenland II United. In der 90. Minute fixiert Marcel Paier den 6:2-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Wiesenhofer, Sektionsleiter Hirnsdorf:

"Nach den unplanmäßigen Auftaktsniederlagen ist es uns diesmal gelungen, eindrucksvoll den ersten Saisonsieg gutzuschreiben. Dieser Befreiungsschlag sollte doch der Garant dafür sein, dass wir wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden haben."

1. Klasse Ost B: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – FC Almenland II United, 6:2 (4:1)

2 Milan Molnar/Elfer 1:0

4 Daniel Leitner 1:1

7 Juergen Froschauer 2:1

22 Milan Molnar 3:1

34 Rainer Rath 4:1

61 Milan Molnar 5:1

63 Manuel Gruber 6:1

90 Marcel Paier 6:2

by: Ligaportal/Roo

