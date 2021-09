Sieg mit Ansage: Seriensieger St. Kathrein/Off. schreibt in Waisenegg voll an

Details Sonntag, 05. September 2021 21:18

Durch ein 4:2 holte sich der USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. drei Punkte bei USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg. USV St. Kathrein/Off. ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Was gleichbedeutend damit war, dass die Czadil-Truppe beim Punktemaximum hält. Gleich drei Vereine bringen dieses Kunststück aktuell zustande.

Zur Pause haben die Gäste bereits die Nase vorne

Aldin Dizdarevic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von USV Waisenegg über die Linie (36.). Die passende Antwort hatte Philipp Kreimer parat, als er in der 41. Minute zum Ausgleich traf. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Sebastian Rainer aufseiten von St. Kathrein das 2:1 (44.). Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus.

Waisenegg kommt nicht raus aus unteren Fahrwasser

In der 56. Minute war Dizdarevic mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Für das 3:2 zugunsten von USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. sorgte dann kurz vor Schluss Daniel Fuchsbichler, der den Tabellenprimus und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (86.). Kurz darauf traf Florian Schwaiger in der Nachspielzeit für USV St. Kathrein/Off. (91.). Zum Schluss feierte St. Kathrein einen dreifachen Punktgewinn gegen Waisenegg.

USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Gastgeber bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 13 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von USV Waisenegg in dieser Saison.

Mit beeindruckenden 18 Treffern stellt USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. den besten Angriff der 1. Klasse Ost B. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, USV St. Kathrein/Off. zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat St. Kathrein alle für sich entschieden.

Stimme zum Spiel:

Harald Pichler, Obmann St. Kathrein/Off.

"Wenn die Jungs im Kollektiv so stark zusammenhalten, geht alles etwas leichter als Funktionär. Wir haben den Kader eben errst im Sommer aktualisiert. Mal sehen was da in der Tabelle noch machbar ist,"

1. Klasse Ost B: USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 2:4 (1:2)

36 Aldin Dizdarevic 1:0

41 Philipp Kreimer 1:1

44 Sebastian Rainer 1:2

56 Aldin Dizdarevic 2:2

86 Daniel Fuchsbichler 2:3

91 Florian Schwaiger 2:4

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!