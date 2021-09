USV Rollsdorf wahrt gegen St. Ruprecht weiße Weste

Details Sonntag, 12. September 2021 12:43

Die Reserve von St. Ruprecht/R. hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:3 gegen USV Fliesenblitz Neuhold Rollsdorf. Die Beobachter waren sich einig, dass St. Ruprecht/R. II als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Rollsdorf bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze dran. Man steht beim Punktemaximum, gleich wie St. Kathrein und Albersdorf.

USV Rollsdorf erwischt einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Schlemmer trifft in der fünften Minute zur frühen Führung - nach toller Vorarbeit von Sroka. Mit der Führung im Rücken wollen die Rollsdorfer nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. St. Ruprecht tut sich schwer im Spiel nach vorne, der frühe Rückstand scheint sie zu schockieren. In der 34. Minute steht es schließlich doch 2:0. Nach einem Eckball landet der Ball per Kopf im Tor der Ruprechter. Dieses Mal gelingt aber kurz darauf die Antwort. Manuel Felser verkürzt für St. Ruprecht. Dann haben die Gastgeber Glück, denn Rolsdorfs Schlemmer trifft die Stange. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem weiteren Pfostenschuss der Rollsdorfer, die heute vom Pech verfolgt sind. Hoffentlich rächt sich das nicht. St. Ruprecht wird in Folge nämlich offensiver, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Heimischen werfen alles nach vorne, während Rollsdorf auf den entscheidenden Konter wartet. Anstatt des Ausgleichs fällt in der 84. Minute das 3:1 für Rollsdorf. Aleksander Sroka stellt nach wunderschöner Vorarbeit von Schlemmer auf 3:1 für USV Fliesenblitz Neuhold Rollsdorf. Das ist gleichzeitig der Endstand.

1. Klasse Ost B: St. Ruprecht/R. II – USV Fliesenblitz Neuhold Rollsdorf, 1:3 (1:2)

5 Lukas Schlemmer 0:1

34 Werner Hasenhuetl 0:2

40 Manuel Felser 1:2

84 Aleksander Sroka 1:3

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!