Torspektakel: Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II verliert hoch gegen Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II

Details Montag, 27. September 2021 16:58

Die Reserve von SG Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf kam gegen die Zweitvertretung von SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach mit 2:7 unter die Räder. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler - dies liegt aber mit Sicherheit auch an der Tatsache, dass die Gegner nur mit zehn Mann antraten.

Muhammed Rasuli steuerte vier Treffer bei

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Muhammad Rasuli markierte in der fünften Minute die Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marcel Pichler (7.). In der elften Minute legte Philip Tauss zum 3:0 zugunsten der Hausherren nach. Elias Schlenner schoss die Kugel für Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II über die Linie (16.) und stellte auf 3:1. Rasuli brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (22.). Benjamin Spreitzhofer verkürzte für SG Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II später in der 31. Minute auf 2:4. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Rasuli einen weiteren Treffer für Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II. Die Heimelf gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Die Gäste reisten nur mit zehn Mann an

Auch das 6:2 von Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II besorgte Tauss, der in Minute 70 zur Stelle war und seine Leistung mit einem Doppelpack krönte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Daniel Primas für einen Treffer sorgte (92.) und den Endstand von 7:2 fixierte. Der erste Sieg für die Heimischen sorgt gleich für noch ein Unikat - bei dieser Begegnung haben die Gastgeber fast genau soviel Treffer erzielt, wie in den bisherigen Partien insgesamt. Mit diesem Sieg zog SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II an SG Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II vorbei auf Platz acht. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 28 Gegentore verdauen musste. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang SG Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II nur auf Rang zehn.

1. Klasse Ost B: SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II – SG Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II, 7:2 (5:2)

5 Muhammad Ameen Rasuli 1:0

7 Marcel Pichler 2:0

11 Philip Tauss 3:0

16 Elias Schlenner 3:1

22 Muhammad Ameen Rasuli 4:1

31 Benjamin Spreitzhofer 4:2

42 Muhammad Ameen Rasuli 5:2

70 Philip Tauss 6:2

92 Daniel Primas 7:2

Stimme zum Spiel:

Michael Oswald, Sektionsleiter Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II:

"Unsere Spieler haben Vollgas gegeben. In Summe war es ein verdienter Sieg!"

by ReD

