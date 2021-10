Zwei lupenreine Hattricks: USV Waisenegg macht es zweistellig!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 09:26

Einen berauschenden 10:0-Sieg fuhr der USV Waisenegg gegen die Zweitvertretung von Waldbach/Grafendorf/Rohrbach ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Waisenegg wusste auf beeindruckende Art und Weise zu überraschen. Die Waisenegger ließen zu keinem Zeitpunkt der Partie Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und behielten die drei Punkte schließlich verdient in der Heimat. Bereits zur Halbzeitpause war die von etwa 80 angereisten Zuschauern verfolgte Partie entschieden.

Der Gastgeber ging in der 19. Minute durch Jürgen Leitenbauer in Front. USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg schoss in der 29. Minute erneut durch Jürgen Leitenbauer das Tor zum 2:0. Noch in der ersten Hälfte machte Jürgen Leitenbauer seinen lupenreinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 3:0 (39.). Der tonangebende Stil von USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Aldin Dizdarevic gelang ein Doppelpack (48./60.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Erneut traf USV Waiseneggs Jürgen Leitenbauer und stellte den Spielstand damit auf 6:0 (63.). Auch Aldin Dizdarevic gelang mit den Treffern (71./75./89.) zum 9:0 für Waisenegg noch ein lupenreiner Hattrick. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Zlatko Krizmanic, der das 10:0 aus Sicht von USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg perfekt machte (90.). Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen fuhr USV Waisenegg einen exorbitant hohen Sieg ein und SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.

Waisenegg machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz. USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam USV Waisenegg auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II. Man kassierte bereits 45 Tore gegen sich. Der Gast holte auswärts bisher nur einen Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe steckt SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II weiter im Schlamassel. Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

1. Klasse Ost B: USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg – SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II, 10:0 (3:0)

19 Juergen Leitenbauer 1:0

29 Juergen Leitenbauer 2:0

39 Juergen Leitenbauer 3:0

48 Aldin Dizdarevic 4:0

60 Aldin Dizdarevic 5:0

63 Juergen Leitenbauer 6:0

71 Aldin Dizdarevic 7:0

75 Aldin Dizdarevic 8:0

89 Aldin Dizdarevic 9:0

90 Zlatko Krizmanic 10:0

