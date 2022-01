Im erweiterten Kreis: Rollsdorf mit Chancen behaftet

Details Dienstag, 04. Januar 2022 20:39

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der 1. Klasse Ost B lacht nach der Herbstrunde, Albersdorf-Prebuch. Zwei Zähler dahinter rangiert St. Kathrein/Offenegg am zweiten Platz. Gefolgt vom USV Fliesenblitz Neuhold Rollsdorf der mit fünf Punkten Dritter ist. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der USV Fliesenblitz Rollsdorf hat im Titelkampf noch ein Wörtchen mitzureden.

Sektionsleiter Thomas Simon stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Wir hatten eine sehr gute Herbstsaison, haben leider bei den wichtigen Spiel den kürzeren gezogen.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung im Verein ist super. Ich will mich auf diesen Weg bei allen Spielern und Helfern für die Unterstützung bedanken.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Leider müssen wir unseren Co-Trainer und Spieler Werner Hasenhütl als Abgang vermelden, möchte mich bei ihm bedanken für seine Unterstützung beim Verein. Zugänge gibt es bis jetzt noch keine.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Wir haben eine sehr starke junge Mannschaft mit der wir sehr zufrieden sind. Aber wenn sich noch der eine oder andere Spieler findet der zu uns passt, sind wir nicht abgeneigt.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Wir haben schon seit der letzten Saison Langzeit-Verletzte, hoffen aber das sie im Frühjahr wieder unterstützen können.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir wollen wie im Herbst ganz vorne mitspielen und wenn es passt unsere Chance nutzen.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Wir alle hoffen natürlich auf eine halbwegs normale Rückrunde und einen sportlichen Saisonausgang ohne Abbrüche.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Die Meisterkanditaten für mich sind Kathrein und Hirnsdorf und mit Almenland 2 muss man im Frühjahr auch noch rechnen. Natürlich wollen wir auch noch ein Wörtchen beim Meistertitel mitreden bzw. alles dafür tun.“

by: Roo

Foto: USV Rollsdorf/Facebook

