Im Vorwärtsgang: Brillante Hirnsdorfer Vorstellung gegen St. Kathrein/Off.

Details Sonntag, 10. April 2022 11:01

Mit dem SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf und dem USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien SV Hirnsdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Hirnsdorf wusste zu überraschen. Das Hinspiel hatte USV St. Kathrein/Off. für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Hirnsdorf ist das bestimmende Team

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf bereits in Front. Milan Molnar markierte in der fünften Minute die Führung. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Damit geht es mit der knappen Eintoreführung in die Halbzeitpause.

Für die Gäste gibt es nichts zu holen

SV Hirnsdorf erzielte in der 54. Minute das 2:0. Für das 3:0 zugunsten des Heimteams sorgte dann kurz vor Schluss Molnar, der Hirnsdorf und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen St. Kathrein.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. hält SV Hirnsdorf auch in der Tabelle gut im Rennen. Offensiv konnte Hirnsdorf in der 1. Klasse Ost B kaum jemand das Wasser reichen, was die 42 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Neun Spiele ist es her, dass SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

USV St. Kathrein/Off. hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei St. Kathrein. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

SV Hirnsdorf stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei FC Almenland II United vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. die Zweitvertretung von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau.

Startformationen:

Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster, Dominic Kuschetz, Thomas Windhaber, Julian Neuhauser - Peter Paierl (K), Rainer Rath - Manuel Gruber, Jonas Hödl, Milan Molnar

St. Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Christoph Schweiger (K), Manuel Rigler, Florian Schwaiger - Bernhard Pöllabauer, Daniel Rigler, Florian Brandtner, Lukas Kreimer, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel Fuchsbichler , BSc



Adolf Schafler Stadion, 150 Zuseher, SR: Günther Pachler

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost B: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 3:0 (1:0)

88 Milan Molnar 3:0

54 Jonas Hoedl 2:0

5 Milan Molnar 1:0