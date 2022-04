Leaderposition: Albersdorf/Prebuch gibt sich gegen SG Rohrbach II keine Blöße

Details Samstag, 16. April 2022 21:17

Albersdorf/Prebuch zog der Zweitvertretung von SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Tabellenletzten. Die Überraschung blieb aus: Gegen Albersdorf/Pr. kassierte Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel war mit einer herben 0:6-Abreibung aus Sicht von SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II zu Ende gegangen.

Der Hausherr fabriziert Nägel mit Köpfen

Norbert Seidl trug sich in der sechsten Spielminute in die Torschützenliste ein. Rene Krenn erhöhte für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch auf 2:0 (17.). Mit dem 3:0 durch Sebastian Schmiedhofer schien die Partie bereits in der 26. Minute mit dem Tabellenführer einen sicheren Sieger zu haben. Bis zur Pause hielt die Defensive von Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II dicht, sodass sich der Vorsprung von Albersdorf/Prebuch nicht weiter vergrößerte.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Für das 4:0 von Albersdorf/Pr. sorgte Michael Simut, der in Minute 63 zur Stelle war. In der Schlussphase gelang SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II noch der Ehrentreffer (78.). Die Vorentscheidung führten Simut (87.) und Sven Reichstamm (92.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Schlussendlich setzte sich USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für das Heimteam 34 Zähler zu Buche. Bei Albersdorf/Prebuch greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zehn Gegentoren stellt Albersdorf/Pr. die beste Defensive der 1. Klasse Ost B. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II immens. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gästen verbesserungswürdig, was man an den erst 19 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Albersdorf/Prebuch war am Ende kein Kraut gewachsen.

Nach der klaren Niederlage gegen Albersdorf/Pr. ist Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Ost B.

Am nächsten Samstag reist USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zu SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, zeitgleich empfängt SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II UFC Miesenbach.

Startformationen:

Albersdorf/Prebuch: Manuel Baier - Harald Böjtös, Sebastian Schmiedhofer, Rene Krenn, Manuel Schmallegger, Markus Ehrenreich - Christoph Schmallegger, Norbert Seidl, Christian Voit, Markus Böjtös (K) - Michael Simut

Rohrbach/L.: David Krug, Blend Selimi, Moritz Teichert, Kevin Jürgen Bonstingl (K), Martin Hammerl, Pascal Bruckner, Moritz Ertl, Mark Szakos, Silvester Maierhofer, Blendon Ahmetaj, Thomas Zingl

Sportplatz Albersdorf, 150 Zuseher, SR: Josef Payerl

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost B: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II, 6:1 (3:0)

92 Sven Reichstamm 6:1

87 Michael Simut 5:1

78 Kevin Juergen Bonstingl 4:1

63 Michael Simut 4:0

26 Sebastian Schmiedhofer 3:0

17 Rene Krenn 2:0

6 Norbert Seidl 1:0