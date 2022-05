Der fünffache Dizdarevic: SG Rohrbach II fasst gegen Waisenegg 10 Stück aus

Details Sonntag, 29. Mai 2022 09:30

USV Waisenegg demütigte die Reserve von SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach auf dem eigenen Platz mit einem zweistelligen Resultat und trat mit einem 10:0-Sieg die Heimreise an. Waisenegg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg den Heimvorteil gehabt und mit 10:0 gesiegt.

Waisenegg kann sich richtig austoben

Franz Kern brachte sein Team in der sechsten Minute nach vorn. Doppelpack für USV Waisenegg: Nach seinem ersten Tor (10.) markierte Aldin Dizdarevic wenig später seinen zweiten Treffer (10.). Mit weiteren Toren von Kern (17.), Dizdarevic (27.) und Ivan Gabrica (34.) stellte der Gast den Stand von 6:0 her. SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Tabellenletzten bis dahin hinter sich.

Die Hausherren sind mit der Situation überfordert

Durch Treffer von Dizdarevic (46.), Gabrica (58.) und Kern (72.) zog Waisenegg uneinholbar davon. Dizdarevic legte in der 78. Minute zum 10:0 für USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg nach. Am Ende ließ USV Waisenegg kein gutes Haar an Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II und gewann außerordentlich hoch.

Bilanzen erscheinen verbesserungsfähig

Mit 100 Toren fing sich SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II die meisten Gegentore in der 1. Klasse Ost B ein. Nun musste sich das Heimteam schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Misere von Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II hält an. Insgesamt kassierte SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Kurz vor Saisonende steht Waisenegg mit 24 Punkten auf Platz acht. USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten.

Die Defensivleistung von Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen USV Waisenegg offenbarte SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II ist SV Nitscha auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). Waisenegg misst sich zur selben Zeit mit SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf.

Startformationen:

Rohrbach/L.: David Krug, Marcel Storer, Michael Prenner, Blend Selimi, Mario Schieder, Rainer Figl, Thomas Wels, Martin Hammerl, Patrick Weghofer (K), Philipp Josef Lechner, Kevin Jürgen Bonstingl

Waisenegg: Matthias Doppelhofer - Stefan Gabbichler (K), Florian Allmer, Gerald Wurm, Arthur Hutter - Franz Kern, Ivan Gabrica, Alexander Hutter, Martin Hofbauer - Mario Ochsenhofer, Aldin Dizdarevic



Waldstadion 20 Zuseher, SR: Marco Pichler

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost B: SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II – USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg, 0:10 (0:6)

78 Aldin Dizdarevic 0:10

72 Franz Kern 0:9

58 Ivan Gabrica 0:8

46 Aldin Dizdarevic 0:7

34 Ivan Gabrica 0:6

27 Aldin Dizdarevic 0:5

17 Franz Kern 0:4

10 Aldin Dizdarevic 0:3

10 Aldin Dizdarevic 0:2

6 Franz Kern 0:1