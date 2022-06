11 Stück verteilt: Nitscha kennt kein Pardon mit Nachzügler SG Rohrbach II

Details Sonntag, 05. Juni 2022 23:13

Einen furiosen 11:0-Heimsieg fuhr Nitscha gegen die Zweitvertretung von Waldbach/Grafendorf/Rohrbach ein. SV Nitscha setzte sich standesgemäß gegen SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II durch. Das Hinspiel bei Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II hatte Nitscha schlussendlich mit 4:0 gewonnen.

Der Nachzügler steht auf verlorenen Posten

In Topform präsentierte sich Adrian-Dumitru Marioane, der einen lupenreinen Hattrick markierte (7./31./35.) und SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II einen schweren Schlag versetzte. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der Stürmer seinen vierten Treffer nachlegte (41.). Der dominante Vortrag von SV Nitscha im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Nitscha lässt Ball und Gegner laufen

Der fünfte Streich der Gastgeber war Edis Sofic vorbehalten (48.). David Daniel Riesner schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 6:0 für Nitscha in die Höhe. Maximilian Scholz baute den Vorsprung von SV Nitscha in der 77. Minute aus. Philipp Riederer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 11:0 für Nitscha her (86.). Schließlich war auch der Torrausch von SV Nitscha vorbei und Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II in Einzelteile zerlegt.

Nitscha-Bilanz ist in Ordnung, SG Rohrbach II eine Katastrophe

Kurz vor Saisonende steht Nitscha mit 36 Punkten auf Platz fünf. SV Nitscha ist seit drei Spielen unbezwungen.

Aufgrund der Schlappe behält SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II den zwölften Tabellenplatz bei. Mit 111 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der 1. Klasse Ost B ein. Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II hält an. Insgesamt kassierte SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen Nitscha ist Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Ost B.

Am nächsten Samstag reist SV Nitscha zu SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, zeitgleich empfängt SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II USV Fliesenblitz Neuhold Rollsdorf.

Startformationen

Nitscha: Benjamin Kober - Florian Sailer, David Konrad, Florian Kückmeier, Maximilian Scholz - David Daniel Riesner, Cristian-Sebastian Popa, Sascha Scholz (K), Philipp Rene Grabner - Adrian-Dumitru Marioane, Edis Sofic

Rohrbach/L.: David Krug, Muhammad Ameen Rasuli, Blend Selimi, Kevin Jürgen Bonstingl (K), Philipp Josef Lechner, Robert Pretterhofer, Pascal Bruckner, Mario Schieder, Silvester Maierhofer, Blendon Ahmetaj, Bastian Konrad



Sportplatz Nitscha, 50 Zuseher, SR: Karl-Anton Kritschey

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II, 11:0 (4:0)

86 Philipp Riederer 11:0

77 Maximilian Scholz 10:0

66 Edis Sofic 9:0

64 Armin Pieber 8:0

62 Adrian-Dumitru Marioane 7:0

60 David Daniel Riesner 6:0

48 Edis Sofic 5:0

41 Adrian-Dumitru Marioane 4:0

35 Adrian-Dumitru Marioane 3:0

31 Adrian-Dumitru Marioane 2:0

7 Adrian-Dumitru Marioane 1:0