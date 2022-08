Almenland II erteilt Ratten eine Lehrstunde

Details Sonntag, 07. August 2022 13:08

Ultras SV Ratten konnte der Reserve von SG Gutenberg/FC Almenland zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:6.

Vor 100 Zuschauern markierte Johannes Harrer das 1:0 für Gutenberg/Almenland II (8.). Der Gast führte schließlich das 2:0 herbei (23.). SG Gutenberg/FC Almenland II ließ den Vorsprung in der 40. Minute anwachsen. Der tonangebende Stil von Gutenberg/Almenland II spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. SG Gutenberg/FC Almenland II baute die Führung aus, indem Markus Winter zwei Treffer nachlegte (47./69.). Michael Mandl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für Gutenberg/Almenland II (74.). Lukas Glatz erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für SV Ratten. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SG Gutenberg/FC Almenland II bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der nächste Gegner von Ratten, welcher am 13.08.2022, empfangen wird, ist Anger II. SG Gutenberg/FC Almenland II wird am kommenden Samstag von der Zweitvertretung von SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg empfangen.

Startformationen:

Ratten: Florian Weghofer - Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Miha Javnik, Manuel Prinz - Markus Ziegerhofer, Tadej Kotnik, Andreas Geßlbauer, Viktor Emanuel Koinegg - Srdan Juric, Lukas Glatz

Almenland: Manuel Gössler - Lukas Schlemmer, Georg Vorraber, Michael Mandl, Gabriel Reisinger, Bastian Elias Heider - Daniel Leitner, Markus Winter, Christoph Mandl, Simon Harrer - Johannes Harrer (K)

1. Klasse Ost B: Ultras SV Ratten – SG Gutenberg/FC Almenland II, 1:6 (0:3)

75 Lukas Glatz 1:6

74 Michael Mandl 0:6

69 Markus Winter 0:5

47 Markus Winter 0:4

40 Lukas Schlemmer 0:3

23 Lukas Schlemmer 0:2

8 Johannes Harrer 0:1