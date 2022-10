Zwei unterschiedliche Halbzeiten: Aus Langweiler wird Spektakel

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:39

Mit 1:5 verlor die Zweitvertretung von Pischelsdorf/Großsteinbach am vergangenen Samstag deutlich gegen die Reserve von Anger. Anger II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SG Pischelsdorf/Großsteinbach II einen klaren Erfolg.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Anger II ging in Minute 51 in Front. Mit einem schnellen Doppelpack (70./71.) zum 3:0 schockte Daniel Wetzelberger Pischelsdorf/Großsteinbach II. Das Heimteam schraubte das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 4:0 in die Höhe. Anger II legte in der 86. Minute zum 5:0 nach. Dominik Kulmer gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für SG Pischelsdorf/Großsteinbach II (91.). Letztlich feierte Anger II gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Im Tableau hatte der Sieg von Anger II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Anger II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Anger II endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Abstiegssorgen von Pischelsdorf/Großsteinbach II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In der Defensive drückt der Schuh bei SG Pischelsdorf/Großsteinbach II, was in den 37 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Not von Pischelsdorf/Großsteinbach II wird immer größer. Gegen Anger II verlor SG Pischelsdorf/Großsteinbach II bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Samstag trifft Anger II auf Ultras SV Ratten, Pischelsdorf/Großsteinbach II spielt am selben Tag gegen St. Ruprecht/R. II.

1. Klasse Ost B: Anger II – SG Pischelsdorf/Großsteinbach II, 5:1 (0:0)

91 Dominik Kulmer 5:1

86 Stefan Toedling 5:0

72 Simon Hoefler 4:0

71 Daniel Wetzelberger 3:0

70 Daniel Wetzelberger 2:0

51 Bernd Toedling 1:0