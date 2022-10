Klare Angelegenheit: St. Ruprecht/R. II fertigt SG Pischelsdorf II ab

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 15:43

Die Reserve von St. Ruprecht/R. erteilte der Zweitvertretung von SG Pischelsdorf/Großsteinbach eine Lehrstunde: 7:1 hieß es am Ende für St. Ruprecht/R. II. St. Ruprecht/R. II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pischelsdorf/Großsteinbach II einen klaren Erfolg.

Der Gastgeber hat alles unter Kontrolle

Raphael Ebner glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für St. Ruprecht/R. II (4./23.). Vor 50 Zuschauern markierte die Heimmannschaft das 3:0 (25.). St. Ruprecht/R. II baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Claudio Azola beförderte den Ball in der 34. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von St. Ruprecht/R. II auf 4:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Lukas Schinnerl den Vorsprung von St. Ruprecht/R. II auf 5:0 (45.). SG Pischelsdorf/Großsteinbach II sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

St. Ruprecht/R. II legte in der 60. Minute zum 6:0 nach. Dominik Kulmer erzielte in der 61. Minute den Ehrentreffer für Pischelsdorf/Großsteinbach II. Schinnerl stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 7:1 für St. Ruprecht/R. II her (90.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem St. Ruprecht/R. II bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die drei Punkte brachten für St. Ruprecht/R. II keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. St. Ruprecht/R. II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SG Pischelsdorf/Großsteinbach II immens. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 44 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Pischelsdorf/Großsteinbach II hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

St. Ruprecht/R. II stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei SV Nitscha vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SG Pischelsdorf/Großsteinbach II Ultras SV Ratten.

Startformationen:

St. Ruprecht/R.: Günther Wikony - Lukas Schinnerl, Matthias Deutsch, Luca Pregartner, Florian Habersatter - Jeremias Matzer, Tobias Richard Mauthner, Alesio Zhupani, Martin Weber (K) - Cölestin Moosbacher, Raphael Ebner

Gross Steinbach: Marvin-Michael Etienne Deutsch, Claudio Azola, Richard Ertl, Daniel Grabenhofer, Dominik Kulmer, Luca Markus Rechling, Jakob Berger (K), Lorenz Berger, Moritz Käfer, Michael Nacu, Matthias Schmid



Sportplatz St. Ruprecht/R., 100 Zuseher, SR: Martin Kriehuber

by: Roo

1. Klasse Ost B: St. Ruprecht/R. II – SG Pischelsdorf/Großsteinbach II, 7:1 (5:0)

90 Lukas Schinnerl 7:1

61 Dominik Kulmer 6:1

60 Coelestin Moosbacher 6:0

45 Lukas Schinnerl 5:0

34 Eigentor durch Claudio Azola 4:0

25 Coelestin Moosbacher 3:0

23 Raphael Ebner 2:0

4 Raphael Ebner 1:0