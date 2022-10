Abwärtstrend bei Pischelsdorf/Großsteinbach II

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 11:49

Die Reserve von SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung von SG Pischelsdorf/Großsteinbach. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II die Nase vorn.

Gleich zu Spielbeginn trafen die Gastgeber zur frühen Führung (3.). SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (5.). Mit der Führung für Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 52. Minute mit Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II einen sicheren Sieger zu haben. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Daniel Sieler für einen Treffer sorgte (92.). Schließlich sprang für SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II gegen Pischelsdorf/Großsteinbach II ein Dreier heraus.

Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Das bisherige Schlusslicht, SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position neun. Mit erschreckenden 59 Gegentoren stellt Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II die schlechteste Abwehr der Liga. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II noch Luft nach oben.

Nach 13 Spieltagen hat SG Pischelsdorf/Großsteinbach II die rote Laterne inne. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In den letzten fünf Begegnungen holte Pischelsdorf/Großsteinbach II insgesamt nur drei Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

1. Klasse Ost B: SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II – SG Pischelsdorf/Großsteinbach II, 3:1 (2:0)

92 Daniel Sieler 3:1

52 David Kohl 3:0

5 David Kohl 2:0

3 Elias Maritschnik 1:0

Startformationen:

Schönegg: Julian Scherf, Markus Suppaner, Tobias Baumgartner, Lukas Puchegger, David Kohl, Elias Maritschnik, Robin Wiesenhofer, Alexander Mayrhofer, Michael Lebenbauer (K), Mario Schweighofer, Manuel Bauernhofer

Gross Steinbach: Armin Koller, Andreas Sailer, Franz Karl Ignaz Prettenhofer, Claudio Azola (K), David Fleischhacker, Matvii Savchenko, Dominik Prettenhofer , BEd, Daniel Sieler, Lorenz Berger, Felix Mayer, Moritz Kulmer

by ReD