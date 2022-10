Albersdorf/Prebuch gewinnt Spitzenspiel bei Nitscha

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 19:15

Am Samstag trafen SV Nitscha und USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Albersdorf/Prebuch erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Philipp Rene Grabner brachte Nitscha in der 14. Minute nach vorn. Albersdorf/Pr. hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Sebastian Schmiedhofer den Ausgleich (16.). Der Tabellenführer stellte mit dem 2:1 in der 37. Minute die Weichen auf Sieg. Der Treffer von Rene Gragger in der 40. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

In der Tabelle liegt SV Nitscha nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Nitscha bisher acht Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Wer soll USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch noch stoppen? Albersdorf/Prebuch verbuchte gegen SV Nitscha die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Ost B weiter an. Prunkstück von Albersdorf/Pr. ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 17 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur zweimal gab sich der Tabellenprimus bisher geschlagen. Die Elf von Erich Klug scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft Nitscha auf die Reserve von SG Gutenberg/FC Almenland, USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von St. Ruprecht/R.

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 1:3 (1:3)

40 Rene Gragger 1:3

37 Markus Boejtoes 1:2

16 Sebastian Schmiedhofer 1:1

14 Philipp Rene Grabner 1:0

Startformationen:

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier - Sascha Scholz, Martin Sailer (K), Philipp Rene Grabner, Jonathan Glatz, Maximilian Scholz - Michael Gruber, Adrian-Dumitru Marioane

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Harald Böjtös, Sebastian Schmiedhofer, Manuel Gassenburger (K), Markus Ehrenreich - Norbert Seidl, Markus Böjtös, Albunit Berbatovci, Rene Gragger - Alexander Witting, Andreas Friesenbichler

by ReD