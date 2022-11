Ratten schießt Pöllauberg aus dem Stadion

Details Dienstag, 08. November 2022 10:21

SV Ratten fertigte die Reserve von SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Damit wurde Ratten der Favoritenrolle vollends gerecht.

Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Srdan Juric das schnelle 1:0 für Ultras SV Ratten erzielte. Miha Javnik war es, der in der 29. Minute das Spielgerät im Tor von SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II unterbrachte. Noch vor der Halbzeit legte Juric seinen zweiten Treffer nach (43.). Der tonangebende Stil von SV Ratten spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Javnik überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für die Gastgeber (51.). Eigentlich war Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II schon geschlagen, als Juric das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (70.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Ratten bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Ultras SV Ratten geht mit nun 23 Zählern auf Platz fünf in die Winterpause. Die Offensive von SV Ratten in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 46-mal schlugen die Angreifer von Ratten in dieser Spielzeit zu. Ultras SV Ratten verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II ist SV Ratten weiter im Aufwind.

SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit nur 15 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Ost B. Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach der klaren Niederlage gegen Ratten ist SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Ost B.

1. Klasse Ost B: Ultras SV Ratten – SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II, 5:0 (3:0)

70 Srdan Juric 5:0

51 Miha Javnik 4:0

43 Srdan Juric 3:0

29 Miha Javnik 2:0

7 Srdan Juric 1:0