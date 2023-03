Schlager-Partie: Albersdorf/Prebuch hat deutlich die Nase vorne

Details Sonntag, 19. März 2023 15:53

Ab sofort rollt auch in der 1. Klasse Ost B das runde Leder wieder. Zum Frühjahrsauftakt kam es gleich zum Rundenknaller. Der Zweite Gutenberg/Almenland gegen den Leader Albersdorf/Prebuch. Dabei fuhren die Gäste drei ganz wichtige Punkte ein. So beträgt der Vorsprung der Klug-Truppe nach diesem Sieg nun stolze fünf Zähler.

Der Fansektor beim Auswärts-Team war bestens besucht.

Albersdorf/Prebuch ist das bestimmende Team

Unterstützt von gut 100 mitgereisten Fans steigen die Gäste vom Start weg ordentlIch auf das Gaspedal. Simut gelangt zur ersten guten Chance. Er legt sich den Ball aber zu weit nach vorne - keine Probleme für den Schlussmann. In der 17. Minute wird dann Albersdorf/Prebuch ein Elfmeter zugesprochen. Albunit Berbatovci nützt die Gelegenheit und trifft zum 0:1. Jetzt werden auch die Heimischen aktiver, aber das Gegenüber lässt soweit nichts anbrennen. In der 43. Minute kommt es dann zum 0:2. Christian Mayer antizipiert nach einem Eckball am schnellsten - Halbzeitstand: 0:2.

Gutenberg/Almenland hat klar das Nachsehen

Im zweiten Durchgang ist Gutenberg/Almenland dann noch einmal bemüht, den Schaden in Grenzen zu halten. Aber in der 63. Minute sind die Würfel dann endgültig gefallen. Max Pilz beweist im Sechzehner Übersicht und trifft überlegt zum 0:3. Damit war klar wohin die Punkte gehen werden. Der Gastgeber hat das Nachsehen, Albersdorf/Prebuch kann den Vorsprung vorne in der Tabelle großzügig ausbauen.

Trainer Erich Klug (Albersdorf/Prebuch)

„Es war das erwartete Spitzenspiel. Wir haben dabei die Treffer zur richtigen Zeit erzielt. Entscheidend war letztlich unser Kampfgeist. Unsere Fans haben für eine unbeschreibliche Stimmung gesorgt. Vielen Dank dafür.“

Trotz der Niederlage fiel SG Gutenberg/FC Almenland II in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Gutenberg/Almenland II bisher elf Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Albersdorf-Prebuch führt das Feld der 1. Klasse Ost B mit 39 Punkten an. Nur zweimal gab sich USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch bisher geschlagen. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, USV Albersdorf-Prebuch zu besiegen.

Nach SG Gutenberg/FC Almenland II stellt Albersdorf-Prebuch mit 53 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Nächster Prüfstein für Gutenberg/Almenland II ist die Zweitvertretung von St. Ruprecht/R. (Samstag, 16:00 Uhr). USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch misst sich am selben Tag mit Anger II (15:00 Uhr).

Fotocredit: USV Albersdorf/Prebuch

by: Roo

1. Klasse Ost B: SG Gutenberg/FC Almenland II – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 0:3 (0:2)

63 Max Pilz 0:3

43 Christian Mayer 0:2

17 Albunit Berbatovci 0:1

