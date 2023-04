Gelungene Darbietung: Alle Neune gegen Ratten

Details Sonntag, 09. April 2023 17:10

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch ließ Ultras SV Ratten im letzten Spiel keine Chance und siegte mit 9:1. Die Überraschung blieb aus: Gegen USV Albersdorf-Prebuch kassierte SV Ratten eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel bei Ratten hatte Albersdorf-Prebuch schlussendlich mit 5:2 gewonnen.

Nach 90 Sekunden führte der Favorit

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch bereits in Front. Christian Mayer markierte in der zweiten Minute die Führung. Den Ausgleichstreffer hatte Ultras SV Ratten in der zwölften Minute im Repertoire. Michael Simut trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mayer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (23.). Mit der Führung für USV Albersdorf-Prebuch ging es in die Halbzeitpause. Das 4:1 für den Spitzenreiter stellte Mayer sicher. In der 51.Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Simut bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (57.). Nun traf Boetjes in der 60. und 64.Minute und es stand 7:1. Andreas Friesenbichler baute den Vorsprung von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch in der 72.Minute auf 8:1 aus. Den Schlussakkord setzte Gragger mit dem 9:1 Endstand in der Nachspielzeit.Am Ende kam USV Albersdorf-Prebuch gegen SV Ratten zu einem, auch in dieser Höhe, verdienten Sieg. Man hatte die armen Gäste schlichtweg überrollt.

So steht es um diese beiden Teams

Bei USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch griff in dieser Saison ein Rad ins andere, was sich im hervorragenden Torverhältnis von 69:21 widerspiegelt. Kaum einem Gegner gelang es im Laufe der Saison, USV Albersdorf-Prebuch zu bezwingen. Lediglich zweimal verließ Albersdorf-Prebuch das Feld als geschlagene Mannschaft. USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Nun ist USV Albersdorf-Prebuch schon seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Mit Rang sechs hat eine Position im unteren Mittelfeld inne. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich bisher bei den Gästen wie ein roter Faden durch die Saison. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Was für Ultras SV Ratten bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Sieben Siege und drei Remis stehen acht Pleiten gegenüber. Mit der Leistung der letzten wird SV Ratten alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Nächster Prüfstein für Albersdorf-Prebuch ist die Reserve von Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg (Samstag, 15:00 Uhr). Ratten misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von FC Almenland (17:00 Uhr).

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Thomas Prem - Sebastian Schmiedhofer, Manuel Gassenburger (K), Marc Philippi, Max Pilz, Markus Ehrenreich - Markus Böjtös, Luca Painsi, Albunit Berbatovci, Christian Mayer - Michael Simut

Ersatzspieler: Manuel Baier, Harald Böjtös, Alexander Witting, Sebastian Posch, Andreas Friesenbichler, Rene Gragger

Trainer: Erich Klug

SV Tischlerei Berger Ratten: Thomas Simml, Markus Ziegerhofer, Philip Wiesenhofer, Tadej Kotnik, Jannik Morn, Andreas Geßlbauer, Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Armin Gletthofer, Manuel Prinz, Viktor Emanuel Koinegg

Ersatzspieler: Max Massenbichler, Lucian Balac, Gabriel Winkler, Andrii Ivanov

Trainer: David Riegler Stimmen zum Spiel Thomas Wittig, USV Albersdorf-Prebuch "Wir bedanken uns für die tolle Heimkulisse - wir fighten weiter Woche für Woche für unseren Traum" Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – Ultras SV Ratten, 9:1 (3:1)

92 Rene Gragger 9:1

72 Andreas Friesenbichler 8:1

64 Markus Boejtoes 7:1

61 Markus Boejtoes 6:1

57 Michael Simut 5:1

51 Christian Mayer 4:1

23 Christian Mayer 3:1

21 Michael Simut 2:1

12 Andreas Gesslbauer 1:1

2 Christian Mayer 1:0

