Miesenbach gewinnt Spitzenspiel bei Nitscha-Brandtner mit Doppelpack

Details Sonntag, 23. April 2023 20:09

Im Spiel von Nitscha gegen Miesenbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. UFC Miesenbach wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die letzten drei direkten Begegnungen gingen knapp aus. Ein Mal spielte man Unentschieden (1-1), ein Mal gewann Nitscha (2:1) und das letzte Aufeinandertreffen konnte Miesenbach mit 2:1 für sich entscheiden. Für Spannung vor knapp 200 Zuschauern war also gesorgt.

Bei traumhaftem Frühlingswetter in Nitscha ging es in den ersten Minuten gleich ordentlich los. Beide Teams erspielten mehrere Chancen, die aber nichts einbrachten.

Mega Chance von Miesenbach. Die Gäste attackieren sehr hoch und erobern den Ball, Pötz wird auf der linken Seite Richtung Tor geschickt und schließt auch Richtung langes Eck ab wo Brandtner komplett frei steht, doch der Stürmer bringt den Ball nicht im Tor unter Manuel Gassenburger, Ticker-Reporter

In der 34. Minute traf UFC Miesenbach zum ersten Mal ins Schwarze. Nitscha bekam den Ball nicht aus der Verteidigung, Daniel Pötz bekam den Ball, schaute kurz auf und erzielt mit einem flachen Schuss ins lange Eck die Gästeführung. In der 38.Minute hatte David Konrad nach einem Corner die Möglichkeit zum Ausgleich, jedoch verzog er den Ball über die Latte. Zur Pause behielt Miesenbach die Nase mit 1:0 knapp vorn.

Nitscha mit dem Ausgleich, dann machte Stefan Brandtner alles klar

Philipp Rene Grabner schoss mit einem herrlichen Volley für Nitscha in der 55. Minute das erste Tor. Nun stand es 1:1 und die Partie war wieder offen. Es entwicklelte sich in der Folge ein unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Eine starke Leistung zeigte Stefan Brandtner, der in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack schnürte (69./82.) und so die Vorentscheidung brachte. Bei der 2:1 Gästeführung setzte er sich energisch gegen die Abwehr des SV Nitscha durch, beim 3:1 wurde er von Rene Paunger optimal bedient.

Manuel Schaffer als Einwechselspieler war es, der vor 200 Zuschauern in der 93. Minute mit einem 50 Meter Treffer das 2:3 für SV Nitscha besorgte. Spektakulär, jedoch nur noch Kosmetik für das Ergebnis. Schiedsrichter Müller kam in diesem brisanten Spiel mit zwei gelben Karten aus - dann ertönte nach fast hundert Minuten sein letzter Pfiff in diesem Match. Am Schluss gewann Miesenbach gegen den Gastgeber.

So steht es um beide Teams

Weiterhin steht Nitscha mit 33 Punkten auf Platz vier, das mit gehörigem Abstand auf den dritten und auf den fünften Platz.

Trotz des Sieges bleibt UFC Miesenbach auf Platz drei. Mit 50 geschossenen Toren gehört Miesenbach offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost B. Den UFC Miesenbach scheint aktuell einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für SV Nitscha ist die Zweitvertretung von St. Ruprecht/R. (Samstag, 14:45 Uhr). Miesenbach misst sich am selben Tag mit USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch (15:00 Uhr).

Startaufstellungen: VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Konrad, Florian Kückmeier, Jonathan Glatz, Dumitru Daniel Vasii - Cristian-Sebastian Popa, Sascha Scholz, Martin Sailer (K), Philipp Rene Grabner, Maximilian Scholz - Andre Taucher

Ersatzspieler: Jan Hajduk, Florian Sailer, Armin Pieber, Marcel Taschner, Manuel Schaffer, Philipp Riederer

Trainer: Michael Gruber

Miesenbach: Martin Gaulhofer, Johann Buchegger (K), Christoph Zink, Daniel Pötz, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Florian Schneeflock, Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Lukas Reitbauer, Stefan Brandtner

Ersatzspieler: Stefan Sorger, Johannes Narnhofer, Manuel Posch, Alexander Winkler, Armin Goldgruber, Manuel Kerschenbauer

Trainer: Emanuel Höller Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – UFC Miesenbach, 2:3 (0:1)

93 Manuel Schaffer 2:3

82 Stefan Brandtner 1:3

69 Stefan Brandtner 1:2

55 Philipp Rene Grabner 1:1

34 Daniel Poetz 0:1

