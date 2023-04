Nitscha jubelt bei St. Ruprecht

Details Samstag, 29. April 2023 21:03

Mit 0:2 verlor die Reserve von St. Ruprecht am Samstag zu Hause gegen Nitscha. Der SV Nitscha erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Dieser war ersatzgeschwächt, was die Leistung der Gäste nicht schmälern soll. Die Null hatte im Hinspiel im Herbst auf beiden Seiten gestanden.

Mit einem Sieg ging das Team von Trainer Michael Gruber vom Feld

Offene erste Hälfte

Bereits nach zwei Minuten hatte die Heimmannschaft die perfekte Chance um früh in Führung zu gehen. Gästekeeper Igor Nikolic rettete sein Team vor einem frühen Rückstand. Beide Teams spielten mit offenem Visier und es kam zu zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Ohne Tore ging man in die Pause.

Zwei Tore in der zweiten Hälfte

Die Zuschauer sahen ein gutes Spiel, das sportlich und fair geführt wurde. Chancen gab es weiterhin auf beiden Seiten.

Ruprecht vergibt eine Chance nach der andreren,tut weh beim zuschauen Tom, Ticker-Reporter

David Daniel Riesner brach für Nitscha den Bann und markierte mit einem 35 Meter Schuss ins lange Eck in der 61. Minute die Führung. Der Ball wurde länger und länger und flog über den Heimkeeper Wikony hinweg ins Tor. In der Folge drücken die Gastgeber weiterhin. Der Anschlusstreffer wollte jedoch aus Sicht der Heimmannschaft nicht fallen.

In der 79. Minute erhöhte Edis Sofic auf 2:0 für die Gäste. Nach einem Konter aus der Bedrängnis heraus über mehrere Stationen folgte der entscheidende Stanglpass von Jonathan Glatzl. Sofic brauchte den Ball nur noch zum Endstand einzuschieben. Schließlich strich der SV Nitscha die Optimalausbeute gegen St. Ruprecht ein. Das in einem Spiel, in dem beide Teams auf Augenhöhe waren, lediglich die Gäste konsequenter in der Chancenverwertung waren.

So steht es um beide Teams

Die St. Ruprecht Reserve steht mit 19 Punkten auf Platz acht. Nun mussten sich die Gastgeber schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben, dies bei fünf Siegen und vier Unentschieden auf der Habenseite. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei St. Ruprecht/R. II etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte man in den letzten Wochen.

Trotz des Sieges bleibt Nitscha auf Platz vier. Die letzten Resultate von SV Nitscha konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am Samstag muss St. Ruprecht/R. II beim SV Ratten ran, zeitgleich wird Nitscha von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch im Derby in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel: Armin Pieber, SV Nitscha: "Das war alles in allem eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams ihre Chancen hatten. Wir wussten diese besser zu nutzen!" Aufstellungen: St. Ruprecht/R.: Günther Wikony - Johannes Meyer, Nico Strasser, Matthias Deutsch, Lukas Flechl - Jeremias Matzer, Alesio Zhupani, Martin Weber (K), Tobias Richard Mauthner, Benjamin Tahiri - Cölestin Moosbacher



Ersatzspieler: Dominik Wikony, Elias Noah Tlapak, Thomas Flechl, Marcel Schwarz, Simon Erlacher, Sebastian Zapf



Trainer: Markus Pieber

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier - Cristian-Sebastian Popa, Sascha Scholz, Martin Sailer (K), Philipp Rene Grabner, Maximilian Scholz - Andre Taucher, Edis Sofic



Ersatzspieler: Benjamin Kober, Florian Sailer, Armin Pieber, Manuel Schaffer, Jonathan Glatz, Dumitru Daniel Vasii



Trainer: Michael Gruber Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: St. Ruprecht/R. II – SV Nitscha, 0:2 (0:0)

79 Edis Sofic 0:2

61 David Daniel Riesner 0:1

