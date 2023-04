USV Albersdorf-Prebuch obenauf im Topspiel-2:1 in Miesenbach

Details Samstag, 29. April 2023 22:42

Am Samstag verbuchte USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch einen 2:1-Erfolg gegen UFC Miesenbach. Der Tabellenführer ließ somit auch nichts gegen den Tabellendritten anbrennen. Im Hinspiel hatte sich Miesenbach als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Die erste Chance im Spiel hatte der Gastgeber aus Miesenbach mit einem Distanzschuss. Es folgten weiter Möglichkeiten für beide Teams. Christian Mayer vom USV Albersdorf brachte sein Team in der 21. Minute nach vorn. Lebhaft beschrieben von unserem Ligaportal Reporter:

Tor, Toor, Tooor für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zum 0:1. Michael Moped Simut macht es gekonnt auf der Seite, tanzt den Gegner aus als hätte er gestern die Wiederholung von Lets Dance angesehen dannach ein satter Schuss von ihm und den Abpraller legt Christian Lee Mayer- ein leichtes Spiel Norbert Seidl, Ticker-Reporter

Rene Paunger traf zum 1:1 zugunsten von UFC Miesenbach nach einem Corner (30.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Michael Simut mit dem 2:1 für Albersdorf-Prebuch zur Stelle (40.).

Tor, Toor, Tooor für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zum 1:2. Nach einen einstudierten Eckball schießt Michael Moped Simut einen Meteor Richtung Keeper und der schlägt ein, dass die Dinosaurier aussterben Norbert Seidl, Ticker-Reporter

Den Grundstein für den Sieg über Miesenbach legte USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch bereits in Halbzeit eins.

Die zweite Hälfte brachte keinen weiteren Tore

Es folgten im zweiten Durchgang sieben gelbe Karten. Schiedsrichter Kramoviku hatte somit einiges zutun. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis. Albersdorf enteilt den restlichen Teams in der Tabelle.

So steht es um beide Teams

Der UFC Miesenbach hat auch nach der Niederlage die dritte Tabellenposition inne.

Nach einer tollen Saison steht USV Albersdorf-Prebuch, kurz vor deren Abschluss, mit 57 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Mit nur 23 Gegentoren hat Albersdorf-Prebuch die beste Defensive der 1. Klasse Ost B. Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige 15 Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Nächster Prüfstein für UFC Miesenbach ist die Zweitvertretung von FC Almenland (Samstag, 17:15 Uhr). USV Albersdorf-Prebuch misst sich am selben Tag mit SV Nitscha (17:00 Uhr).

Aufstellungen: Miesenbach: Martin Gaulhofer, Johann Buchegger (K), Christoph Zink, Matthias Mayerhofer, Daniel Pötz, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Florian Schneeflock, Armin Goldgruber, Lorenz Hofbauer, Lukas Reitbauer



Ersatzspieler: Stefan Sorger, Andre Kölbl, Manuel Posch, Samuel Pöllabauer, Alexander Winkler, Manuel Kerschenbauer



Trainer: Emanuel Höller , BEd

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Harald Böjtös, Manuel Gassenburger (K), Marc Philippi, Uros Stojkovic - Markus Böjtös, Luca Painsi, Albunit Berbatovci, Christian Mayer, Max Pilz - Michael Simut



Ersatzspieler: Christian Edlinger, Alexander Witting, Andreas Friesenbichler, Manuel Kulmer, Christoph Karl Hütter, Markus Ehrenreich



Trainer: Erich Klug Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: UFC Miesenbach – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 1:2 (1:2)

40 Michael Simut 1:2

30 Rene Paunger 1:1

21 Christian Mayer 0:1

