Juric trifft vier Mal für den SV Ratten-6:2 gegen St.Ruprecht

Die Reserve aus St. Ruprecht blieb gegen den SV Ratten am Samstag chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Der SV Ratten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Ruprecht II einen klaren Erfolg. Man sah also acht Treffer in einem unterhaltsamen Spiel in der Oststeiermark.

Blitzstart der Gastgeber

In den ersten Minuten war das Spiel durchwegs ausgeglichen. Allerdings zeigte der Gastgeber recht schnell, dass man hier heute was vor hatte. Ein Doppelpack brachte Ratten in eine komfortable Position: Srdan Juric war gleich zweimal zur Stelle (7./24.).

nächste Top Aktion von Gü,defensive Leistung von Ruprecht scheint sich nicht zu verbessern Tom, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Tadej Kotnik den Vorsprung des Gastgebers per Elmeter durch Kotnik auf 3:0 (40.). Der tonangebende Stil von Ultras SV Ratten spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Nach 75 Minuten stand es 5:0

SV Ratten baute die Führung aus, indem Juric zwei Treffer nachlegte (57./75.). Somit hatte Juric vier Treffer erzielt. Dann kam die Zeit der Gäste:

aus dem nichts,was ist hier los Tom, Ticker-Reporter

Mit zwei schnellen Treffern von Thomas Flechl (77.) und Lukas Flechl (79.) machte St. Ruprecht deutlich, dass man sich nicht aufgeben würde. Nur zwei Minuten später ließ der SV Ratten den Vorsprung in der 81. Minute auf 6:2 anwachsen. Das war dann zugleich der Endstand. Am Ende kam der SV Ratten gegen die St. Ruprecht Reserve zu einem verdienten Sieg.

So steht es um beide Teams

Bei Ratten präsentierte sich die Abwehr angesichts 66 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (64). Es ist also öfter mal ein Spekatkel geboten. Aktuelll steht Ultras SV Ratten mit 33 Punkten auf Platz fünf. In den letzten fünf Partien rief SV Ratten konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Trotz der Schlappe behält St. Ruprecht/R. II den achten Tabellenplatz bei. Nun mussten sich die Gäste schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass man durchwegs Punkte einfahren kann. Für St. Ruprecht II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Nächster Prüfstein für Ratten ist die Zweitvertretung von SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg (Samstag, 17:00 Uhr). St. Ruprecht II misst sich am selben Tag mit dem Tabellenführer USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch (14:45 Uhr).

1. Klasse Ost B: Ultras SV Ratten – St. Ruprecht/R. II, 6:2 (3:0)

81 Andreas Gesslbauer 6:2

79 Lukas Flechl 5:2

77 Thomas Flechl 5:1

75 Srdan Juric 5:0

57 Srdan Juric 4:0

40 Tadej Kotnik 3:0

24 Srdan Juric 2:0

7 Srdan Juric 1:0

SV Tischlerei Berger Ratten: Thomas Simml - Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Armin Gletthofer, Manuel Prinz - Markus Ziegerhofer, Tadej Kotnik, Andreas Geßlbauer, Viktor Emanuel Koinegg - Andrii Ivanov, Srdan Juric



Ersatzspieler: Lucian Balac, Gabriel Winkler, Michael Pammer, Philip Wiesenhofer, Max Massenbichler



Trainer: Patrick Gesslbauer

St. Ruprecht/R.: Günther Wikony - Elias Noah Tlapak, Nico Strasser, Matthias Deutsch, Lukas Flechl - Marcel Schwarz, Alesio Zhupani, Martin Weber (K), Benjamin Tahiri - Thomas Flechl, Cölestin Moosbacher



Ersatzspieler: Dominik Wikony, Tobias Pöschl, Fabian Pfeifer, Simon Wiedner, Lukas Nuster



Trainer: Markus Pieber Bericht Florian Kober

