Miesenbach netzt acht Mal gegen Ratten

SV Ratten kam gegen Miesenbach mit 3:8 unter die Räder. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch UFC Miesenbach wusste zu überraschen. Das Hinspiel hatte Ratten mit 3:1 gewonnen. Überschattet wurde das Spiel durch eine Verletzung des Spielers Viktor Koinegg, der mit der Rettung abgeholt wurde. Ligaportal wünscht gute Besserung!

Nach fünf Minuten ging es los mit der Torfabrik in Miesenbach

Gleich zu Spielbeginn traf Miesenbach zur frühen Führung (5.). Srdan Juric schoss für Ultras SV Ratten in der 14. Minute das erste Tor. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Stefan Brandtner schnürte einen Doppelpack (23./37.), sodass UFC Miesenbach fortan mit 3:1 führte. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Tadej Kotnik mit dem 2:3 für SV Ratten zur Stelle (43.). Die Pausenführung von Miesenbach fiel knapp aus.

Am Ende hatte die Fabrik 11 Tore produziert

Ratten geriet deutlicher in Rückstand, als UFC Miesenbach auf 4:2 erhöhte (51.). Mit dem 5:2 für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Beide Tore hatte Daniel Pötz erzielt. Der Gast brach nun komplett ein und Mauerbauer erhöhte auf 6:2.

In der 80.Minute setzte Rene Paugner mit einem perfekten Freistoss den Schlusspunkt für den überlegenen Gastgeber. Dann durften die Gäste noch einmal ran und Marco Sebastian Pillhofer versenkte den Ball in der 90. Minute im Netz von UFC Miesenbach. Nunmehr pfiff Schiedsrichter Emso Vedad das Spiel ab und man freute sich über elf Tore an einem Tag. Am Ende kam Miesenbach gegen Ultras SV Ratten zu einem verdienten und deutlichen Sieg.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende steht UFC Miesenbach mit 49 Punkten auf Platz drei. Die Angriffsreihe von Miesenbach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 72 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.Allerdings: Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist ein wenig ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Das interessierte nach acht Toren in einem Spiel aber auch wirklich niemanden im Verein.

SV Ratten muss sich ohne Zweifel für die nächste Saison um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich mit 39 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Nächster Prüfstein für Miesenbach ist die Zweitvertretung von SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg (Samstag, 19:00 Uhr). Ratten misst sich am selben Tag mit SV Nitscha (17:00 Uhr).

1. Klasse Ost B: UFC Miesenbach – Ultras SV Ratten, 8:3 (3:2)

90 Marco Sebastian Pillhofer 8:3

81 Rene Paunger 8:2

65 Stefan Brandtner 7:2

59 Mario Mauerbauer 6:2

58 Daniel Poetz 5:2

51 Daniel Poetz 4:2

43 Tadej Kotnik 3:2

37 Stefan Brandtner 3:1

23 Stefan Brandtner 2:1

14 Srdan Juric 1:1

5 Daniel Poetz 1:0

Miesenbach: Stefan Sorger, Johann Buchegger (K), Christoph Zink, Daniel Pötz, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Alexander Winkler, Florian Schneeflock, Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Andre Kölbl, Stefan Winkler, Matthias Mayerhofer, Samuel Pöllabauer, Armin Goldgruber, Manuel Kerschenbauer



Trainer: Emanuel Höller

SV Tischlerei Berger Ratten: Thomas Simml - Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Miha Javnik, Manuel Prinz - Markus Ziegerhofer, Tadej Kotnik, Andreas Geßlbauer, Viktor Emanuel Koinegg - Andrii Ivanov, Srdan Juric



Ersatzspieler: Lucian Balac, Gabriel Winkler, Michael Pammer, Philip Wiesenhofer



Trainer: Patrick Gesslbauer Bericht Florian Kober

