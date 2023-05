Schaulaufen für den Meister - 5:1 gegen Anger

Details Sonntag, 28. Mai 2023 22:43

Die Reserve von Anger blieb gegen USV Albersdorf-Prebuch spielte brav mit und verlor am Ende doch deutlich gegen den Meister. Albersdorf-Prebuch setzte sich standesgemäß gegen Anger II durch. Im Hinspiel hatte USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch einen 2:1-Sieg gefeiert.

Man ist in Feierstimmung im Team von Trainer Erich Klug - Aufsteiger und seit 19 Spielen unbesiegt

Da hatte man gerade begonnen, da führte der Gast schon

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Anger II bereits in Front. Maximilian Gruber markierte in der dritten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Michael Simut den Ausgleichstreffer für USV Albersdorf-Prebuch.

Goooooolasssooooo Michael Simut packt heute den James Lessig aus, bekommt am rechten Flügel den Ball, sieht das der Torhüter auf die Flanke spekuliert und lässt die Kugel gekonnt über den schlapfen rutschen. Der Golie fliegt vorbei. 1:1 Alex Witting, Ticker-Reporter

In der 28.Minute verschoss der Gastgeber dann einen Elfer.

Andreas Friesenbichler schoss für Albersdorf-Prebuch in der 33. Minute das zweite Tor. Nun war das Spiel gedreht. In der 37. Minute erhöhte Uros Stojkovic nach einem einstudierten Eckball lauf 3:1 für den Aufsteiger.Mit der Führung 3:1 für die Heimmannschaft ging es in die Kabine.

Nach der Pause ging es der Meister gemütlicher an und traf trotzdem

Bisher kann Anger die zweite Hälfte auf ihre Seite ziehen. Mehrere Angriffe über den Flügel die allerdings alle am Heimtorhüter scheitern. Manuel Baier gilt nicht zum Spaß als einer besten Torhüter im Bezirk. Alex Witting, Ticker-Reporter

In der 73. Spielminute setzte sich USV Albersdorf-Prebuch dann erneut durch und erzielte das vorentscheidende 4:1. Zuvor drängte der Gast nämlich tatsächlich auf den Anschlusstreffer

Tooooooooor durch Markus Böjtos, sehr langer Ball auf den wendigen Dribbelkönig, Annahme, Abschluss, Tor. So einfach kann Fußball sein. 4:1 Alex Witting, Ticker-Reporter

Anger spielte aber weiterhin mit und bot dem Tabellenführer Paroli. Die sind aber so gut in Form, dass sie halt noch einen drauf setzten. Albersdorf-Prebuch gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (88.) durch Bötjos. Am Ende kam USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch gegen Anger zu einem hohen 5:1 Sieg.

So steht es um die beiden Teams

Nach 25 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV Albersdorf-Prebuch 69 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 99 Treffern stellt Albersdorf-Prebuch den besten Angriff der 1. Klasse Ost B. Seit 19 Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zu besiegen. Man ist seit letzter Woche aufgestiegen.

Kurz vor Saisonende steht Anger II mit 29 Punkten auf Platz sieben.

Während USV Albersdorf-Prebuch am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von SG Pischelsdorf/Großsteinbach gastiert, duelliert sich Anger II zeitgleich mit FC Almenland II.

1. Klasse Ost B: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – Anger II, 5:1 (3:1)

88 Markus Boejtoes 5:1

73 Markus Boejtoes 4:1

37 Uros Stojkovic 3:1

33 Andreas Friesenbichler 2:1

10 Michael Simut 1:1

3 Maximilian Gruber 0:1

Aufstellungen: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Manuel Gassenburger (K), Sven Reichstamm, Sebastian Posch, Uros Stojkovic - Markus Böjtös, Manuel Kulmer, Christian Mayer, Max Pilz - Andreas Friesenbichler, Michael Simut



Ersatzspieler: Christian Edlinger, Dennis Ober, Manfred Seidl, Rene Gragger, Christoph Karl Hütter, Markus Ehrenreich



Trainer: Erich Klug

Anger: Tobias Wilfling - Gerhard Sallegger, Gregor Raith, Maximilian Pirkopf, Jonas Kohl - Jan Straussberger, Maximilian Gruber (K), Simon Höfler - Bernd Tödling, Daniel Wetzelberger, Mario Holzerbauer



Ersatzspieler: Stefan Sallegger, Felix Kulmer, Dominik Nistor, Dominik Graf



Trainer: Nico Redolfi Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei