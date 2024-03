Erfolgsserie von Nitscha hält weiter an - Ratten tritt mit einem Debakel die Heimfahrt an

Details Sonntag, 17. März 2024 12:17

Mit SV Nitscha und Ultras SV Ratten trafen sich am Samstag zwei ambitionierte Vereine der 1.Klasse Oststeiermark. Für die Gäste schien Nitscha am Ende aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Auf dem Papier ging SV Nitscha als Favorit ins Spiel gegen SV Ratten – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war unentschieden mit 2:2 geendet.

Man lief füreinander - das Team ist eine Einheit und schon in Form

Ausgeglichene 1. Halbzeit und eine knappe Führung der Gruber - Truppe

Am Anfang sahen die 120 Zuschauer wenige Möglichkeiten - beide Teams kamen gemächlich aus der Winterpause. Martin Sailer brachte Nitscha mit einem gezielten Schuss ins kurze Eck in der 18. Minute nach vorn. Es entwickelte sich eine durchwegs ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Chancen auf beiden Seiten wurden teils leichtfertig vergeben.

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Jetzt legt Ratten los wie die Feuerwehr und drängt massiv - eingewechselte Spieler treffen

Der Gast zeigte nach der Pause was ihn in dieser Saison ausmacht und versprühte ein echtes Offensiv - Feuerwerk. Es war aus Sicht der Gastgeber nur Keeper Nikolic und der Abwehrleistung von David Riesner zu verdanken, dass Ratten nicht der Ausgleich gelang oder sogar in Führung lag.

In der 59. Minute brachte der soeben eingewechselte Maximilian Tertinek das Netz für SV Nitscha zum Zappeln. Das nennt man dann "gut eingewechselt" vom Trainer des SV Nitscha. Nun verspürte man eine gewisse Dominanz der Mannschaft aus dem Gleisdorfer Vorort.

Für das 3:0 des Heimteams sorgte der ebenso von der Bank gekommene Spieler Nico Gspandl, der in Minute 85 zur Stelle war. David Konrad gelang dann per Elfmeter in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Nitscha (88.). Am Ende kam SV Nitscha gegen Ratten zu einem verdienten Sieg, der allerdings in der Höhe zu hoch ausfiel.

So steht es um die beiden Teams

Nach dem Rückrundenauftakt steht Nitscha mit 26 Punkten auf Platz drei. SV Nitscha sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist Nitscha so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Bei Ultras SV Ratten präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Trotz der Schlappe behält SV Ratten den fünften Tabellenplatz bei. Sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Ratten momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Ultras SV Ratten waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Samstag trifft SV Nitscha auf die Reserve von SG Hartberg-Umgebung. SV Ratten spielt am selben Tag gegen die Zweitvertretung von SG Albersdorf-Prebuch.

Stimme zum Spiel

Michael Gruber - Trainer Nitscha

"Ratten ist ein richtig unangenehmer und starker Gegner - die offene Phase nach der Pause war toll für die Zuschauer, für uns beide Trainer wohl weniger. Wir haben zu null gespiel, das ist für mich ein Erfolg und für David Konrad freue ich mich, weil er jetzt sein erstes Tor in der Kampfmannschaft erzielt hat!"

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - Florian Sailer, David Daniel Riesner, David Konrad, Lukas Lichtenegger - Cristian-Sebastian Popa, Jakob Weitzl, Martin Sailer (K), Maximilian Scholz - Edgar Aliev, Martin Schanes



Ersatzspieler: Jan Hajduk, Sascha Scholz, Nico Gspandl, Manuel Schaffer, Maximilian Tertinek



Trainer: Michael Gruber

SV Tischlerei Berger Ratten: Rene Breitegger - Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Kilian Jungwirt, Mitja Repas, Manuel Prinz - Markus Ziegerhofer, Tadej Kotnik, Dominik Glatz, Andreas Geßlbauer - Srdan Juric



Ersatzspieler: Thomas Simml, Gabriel Winkler, Andrii Ivanov, Viktor Emanuel Koinegg



Trainer: Patrick Gesslbauer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – Ultras SV Ratten, 4:0 (1:0)

88 David Konrad 4:0

85 Nico Gspandl 3:0

59 Maximilian Tertinek 2:0

18 Martin Sailer 1:0

