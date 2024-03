Schlemmer netzt drei Mal - Puch bei Weiz überrollt Albersorf Reserve

Details Sonntag, 17. März 2024 20:22

USK Raiffeisen Puch bei Weiz setzte sich standesgemäß gegen die Reserve von SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach mit 4:0 durch. An der Favoritenstellung ließ der Gast keine Zweifel aufkommen und trug gegen Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II einen Sieg davon. Puch bei Weiz hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Puch musste in dieser Saison erst zwei Niederlagen einstecken

Zur Pause führte der Aufstiegsaspirant mit 3:0

Ein Doppelpack brachte die Gäste in eine komfortable Position: Christian Schlemmer war gleich zweimal zur Stelle (11./20.) - beide Male zeigte sich der Angreifer energisch gegen die Verteidigung der Gastgeber und schob die Kugel ein.

Die Zuschauer verfolgten das 3:0 von USK Puch bei Weiz in der 30. Minute. Martin Toedling setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und erhöhte zur komfortablen Führung. Der Gastgeber rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Das schönste Tor fiel zum Endstand - 0:4 aus Sicht der Heimmanschaft

Endgültig geschlagen war das Schlusslicht, als Schlemmer das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (48.). Nach einer tollen Kombination über die Seite nahm er den Ball volley und erzielte seinen dritten Tagestreffer.

Tor, Toor, Traumtooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 0:4 durch die Nr. 17 nberghild, Ticker-Reporter

Die Gastgeber kamen zu einigen guten Gelegenheiten, die jedoch alle von Keeper Höfler vereitelt wurden. Letztlich fuhr Puch bei Weiz einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Ost B und hat bereits 50 Gegentreffer kassiert. Im Angriff des Heimteams herrscht Flaute. Erst neunmal brachte man den Ball im gegnerischen Tor unter.

USK Raiffeisen Puch bei Weiz hat nach dem souveränen Erfolg weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Offensive von USK Puch bei Weiz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der Gegner war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 44-mal schlugen die Angreifer von Puch bei Weiz in dieser Spielzeit zu. Man sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Am nächsten Samstag reist SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II zu Ultras SV Ratten, zeitgleich empfängt USK Puch bei Weiz die Zweitvertretung von Pischelsdorf.

Stimme zum Spiel

Stefan Zisser - Trainer Puch

"Für die erste Partie nach der Pause war das schon sehr ordentlich. Man sah zwischendurch woran wir arbeiten müssen. Wir sind motiviert - das ist doch klar, dass man in Richtung Aufstieg schaut. Dafür haben wir seit dem Sommer gearbeitet und der Weg geht weiter. Wir haben ein gute Gemeinschaft, bei uns gibt es keine Prämien!"

SG Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II: Manuel Maier, Christoph Karl Hütter, Michael Klinger, Moritz Käfer, Luca Markus Rechling, Manuel Kulmer (K), Leon Polzhofer, Jonas Schaun, Claudio Azola, Philipp Fritz, Christian Edlinger



Ersatzspieler: Tim Sauseng, Adams Oppong, Niklas-Mario Welser, Jorge Lucas Silva Soares, Tobias Christoph Plank



Trainer: Dominik Prettenhofer

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Stefan Franz Haider, Heinz Peter Posch, David Berger, Martin Tödling - Christoph Jaritz, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Daniel Reisinger, Patrick Reiter, Michael Karl Wohlmuth, Julian Hollaus, Manuel Thomas Rock, Pascal Graf



Trainer: Stefan Zisser Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 0:4 (0:3)

48 Christian Schlemmer 0:4

30 Martin Toedling 0:3

20 Christian Schlemmer 0:2

11 Christian Schlemmer 0:1

