FC Almenland United II triumphiert über USK Raiffeisen Puch bei Weiz mit 3:0

Details Sonntag, 21. April 2024 21:16

Mit der Zweitvertretung von FC Almenland United und USK Raiffeisen Puch bei Weiz trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den Gast schien das junge Team aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Almenland United II wusste zu überraschen. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, USK Puch bei Weiz hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Tabellenführer - drei Punkte gegen einen direkten Gegner um die Meisterschaft

Knappe Führung zur Pause - Schlemmer traf gegen ehemaligen Verein

In diesem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen der jungen Heimmannschaft und dem USK Raiffeisen Puch bei Weiz lieferten sich die beiden Mannschaften ein intensives Duell auf dem Rasen. Von Beginn an zeigte sich vor über 200 Zuschauern, dass beide Seiten darauf aus waren, wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze zu sichern.

Obwohl der FC Almenland United II mehr Tore erzielt hatte, befanden sich beide Mannschaften zu Beginn des Spiels punktgleich, was die Bedeutung dieses Aufeinandertreffens unterstrich.

In den ersten 20 Minuten des Spiels kam jedoch noch wenig Spielfluss zustande, da beide Mannschaften mit einigen individuellen Fehlern zu kämpfen hatten, die den Rhythmus des Spiels störten. Dennoch gelang es dem FC Almenland United II in der 38. Minute, die Führung zu übernehmen. Ein präziser Schuss brachte sie mit 1:0 in Führung, wobei Lukas Schlemmer gegen seinen ehemaligen Klub das Tor erzielte.

Die erste Halbzeit endete mit diesem knappen Vorsprung für den FC Almenland United II, der jedoch zeigte, dass das Spiel noch lange nicht entschieden war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Spitzenreiter, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Nun traf Christian Schlemmer die Latte, aber nicht das Tor und am Ende steht es 3:0

Nach der Halbzeitpause starteten beide Mannschaften energisch in die zweite Hälfte. Der USK Raiffeisen Puch bei Weiz versuchte, den Rückstand aufzuholen, und setzte alles daran, das Spiel zu drehen.

beste Chance auf den Ausgleich Schlemmer setzt den Kopfball aber auf die Oberkante der Latte marcoderler, Ticker-Reporter

Dennoch blieb FC Almenland United II dominant und kontrollierte das Spielgeschehen. In der 69. Minute gelang ihnen ein weiterer Treffer nach einer sehenswerten Kombination - nun erhöhte Christoph Mandl auf 2:0 für die Gastgeber, gefolgt von einem dritten Tor in der 77. Minute, als Schlemmer einen Abpraller verwertete. Das war dann eine deutliche 3:0 Führung für die Nachwuchsspieler vom FC Almenland.

Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten gelang es dem USK Raiffeisen Puch bei Weiz nicht, dem Spiel eine Wende zu geben. FC Almenland United II behauptete die Führung und sicherte sich am Ende einen überzeugenden Sieg mit 3:0.

Mit diesem Sieg setzt sich FC Almenland United II nun mit drei Punkten von ihrem Gegner ab, wobei jedoch betont werden muss, dass der Meisterkampf zwischen den beiden Teams noch lange nicht entschieden ist.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 20 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Almenland United II 50 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von FC Almenland II ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 16 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Das Team befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Das Konto von USK Raiffeisen Puch bei Weiz zählt mittlerweile 47 Punkte. Damit steht USK Puch bei Weiz auf einem starken zweiten Platz. Die gute Bilanz des Teams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte man bisher 15 Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. USK Puch bei Weiz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für FC Almenland II ist SV Tischlerei Berger Ratten (Samstag, 16:00 Uhr). Puch bei Weiz misst sich am selben Tag mit der Reserve von FC Oberes Feistritztal (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Patrick Kreutzer - Trainer Almenland

"Das waren heute sehr wichtige Punkte. Unsere junge Mannschaft entwickelt sich toll - das sieht man auch daran, dass einige Spieler bereits an die 1. Kampfmannschaft anklopfen. Es ist immer schön ein Spitzenspiel zu gewinnen!"

Aufstellungen: FC Almenland United II: Lukas Tödtling - Lukas Hütter, Martin Raffael Knoll, Michael Mandl, Florian Mandl, Bastian Elias Heider - Fabian Andre Herbst, Markus Winter (K), Christoph Mandl, Kilian Zoehrer - Lukas Schlemmer

Ersatzspieler: Fabian Leitner, David Hechtl, Johannes Harrer, Martin Lackner, Dominik Maric, Kilian Pieber

Trainer: Patrick Kreutzer

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Daniel Unger, Heinz Peter Posch, David Berger, Markus Hutter, Martin Tödling - Christoph Jaritz, Christian Schlemmer

Ersatzspieler: Michael Zorn, Daniel Reisinger, Julian Hollaus, Christoph Fuchs, Michael Karl Wohlmuth, Jakob Plech

Trainer: Thomas Gruber Bericht Florian Kober Foto FC Almenland

1. Klasse Ost B: FC Almenland United II – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 3:0 (1:0)

75 Lukas Schlemmer 3:0

69 Christoph Mandl 2:0

37 Lukas Schlemmer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.