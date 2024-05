Bernd Tödling mit zwei Hattricks in einem Spiel! Anger zerlegt Albersdorf-Großsteinbach

Details Montag, 06. Mai 2024 15:30

Am Wochende erlebte die SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II eine herbe Niederlage gegen Anger II in einem Spiel, das von Beginn an von der Dominanz der Gäste geprägt war. Trotz einiger bemerkenswerter Paraden des Heimtorwarts konnte Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II das Blatt nicht wenden und musste sich einem gnadenlos effizienten Anger II geschlagen geben, das mit einem 0:7-Endstand nach Hause fuhr. Mann des Spiels war Bernd Tödling im Dress der Gäste.

Bernd Tödling mit einem echten Hattrick vor der Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als Anger II bereits in der 13. Minute durch ein Tor die Führung übernahm. Dieser frühe Treffer war ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte, und zeigte die Entschlossenheit der Gäste, das Spiel zu dominieren. Trotz einiger herausragender Aktionen von Manuel Maier, dem Torhüter von Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II, der mehrmals sein Können unter Beweis stellte und Hoffnungen auf eine Wende weckte, konnte das Heimteam den Druck nicht standhalten.

Manuel Maier heute auf Höchstleistung Lechnerbär, Ticker-Reporter

Anger II baute seine Führung in der 24. Minute mit einem weiteren Tor aus, Tödling traf per Nachschuss und beendete die erste Halbzeit mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung, nachdem kurz vor der Pause noch ein Tor nachgelegt wurde. Der Torschütze hatte einen echten Hattrick aufs Feld gelegt und sollte noch öfter treffen.

Bernd Tödling mit einem echten Hattrick nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II, als Anger II innerhalb der ersten Minuten nach Wiederanpfiff durch zwei schnelle Tore, wiederum durch Bernd Tödling den Spielstand auf 0:5 erhöhte.

Tor, Toor, Tooor für Anger II zum 0:5 nach dem Freistoß Lechnerbär, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft schien vom schnellen Doppelschlag überrumpelt und konnte sich nicht erholen. Anger II nutzte die Verwirrung und legte in der 49., erneut durch Tödling und 50. Minute nach, wobei der Spielstand auf ein demoralisierendes 0:7 anstieg.

Die Heimmannschaft mühte sich redlich, hatte erst in der Schlussphase die erste gefährliche Möglichkeit, war jedoch in allen Belangen unterlegen - so blieb es beim 0:7-Endstand.

Während des Spiels gab es einen weiteren Moment der Sorge für das Heimteam, als in der 67. Minute Christian Edlinger von Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II verletzt am Boden lag - nach kurzer Behandlungspause wurde er von Trainer Prettenhofer ausgewechselt. Trotz des hohen Einsatzes und der kämpferischen Leistung konnte das Heimteam jedoch nicht verhindern, dass Anger II einen beeindruckenden Sieg davontrug.

Das Spiel endete schließlich mit einem triumphierenden 7:0 für Anger II, das seine Überlegenheit auf dem Feld unter Beweis stellte und Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II mit einer schmerzhaften Niederlage zurückließ.

Aufstellungen:

SG Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II: Manuel Maier, Felix Mayer (K), Moritz Käfer, Oliver Paier, Sven Reichstamm, Luca Markus Rechling, Matthias Josef Voit, Simon Oswald, Sebastian Posch, Christian Edlinger, Jonas Schaun

Ersatzspieler: Leonardo Martinez Posch, Illya Yarema, Timo Christian Sindlgruber, Luca Goldschmidt, Philipp Fritz

Trainer: Dominik Prettenhofer , BEd

Anger: Tobias Wilfling - Stefan Tödling (K), Gerhard Sallegger, Lukas Heiling - Mattias Fetz, Maximilian Gruber, Gregor Raith, Simon Höfler - Bernd Tödling, Dominik Graf, Mario Holzerbauer

Ersatzspieler: Raphael Holzerbauer, Stefan Sallegger, Jan Straussberger, Dominik Ilzer-Wachmann, Felix Kulmer

Trainer: Gerald Peinsipp

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II : Anger II - 0:7 (0:3)

55 Felix Kulmer 0:7

50 Bernd Tödling 0:6

48 Bernd Tödling 0:5

46 Bernd Tödling 0:4

41 Bernd Tödling 0:3

24 Bernd Tödling 0:2

15 Bernd Tödling 0:1

