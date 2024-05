Derby- Sieg geht an Pischelsdorf - Albersdorf/Großsteinbach lässt erneut Punkte liegen

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 22:14

In einem knappen Derby in der 23. Runde der 1. Klasse Ost B setzte sich Pischelsdorf II mit einem letztlich soliden 2:0 gegen die Gäste von Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II durch. Das Spiel, das im Kulmlandstadion stattfand, zeigte Pischelsdorf über weite Teile des Spiels in dominanter Form, besonders in den entscheidenden Momenten kurz vor der Halbzeitpause und am Ende der Partie. Gekämpft wurde auf beiden Seiten und die endgültige Entscheidung fiel erst kurz vor dem Schlusspfiff.

Zur Halbzeitpause führte der Gastgeber knapp im Derby

Das Match begann energisch mit einem frühen Freistoß für Pischelsdorf II, den Jakob Berger allerdings über das Tor setzte. Nur wenige Minuten später rettete der Pischelsdorfer Torwart Sebastian Weber nach einem kurzen Rückpass spektakulär. Die Gäste von Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II zeigten sich jedoch auch gefährlich, wie in der 7. Minute, als eine Großchance durch Niklas-Mario Welser knapp über das Tor ging.

Die erste Hälfte des Spiels war größtenteils ein taktisches Geplänkel, trotzdem mit einigen Torchancen, bis Thomas Hofer in der 44. Minute das Eis brach. Sein präziser Distanzschuss fand den Weg ins Eck des Tores und brachte Pischelsdorf II mit 1:0 in Führung. Dieser späte Treffer in der ersten Halbzeit setzte zweifellos einen psychologischen Akzent für den Rest des Spiels. Wer bekommt schon gerne so kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Gegentreffer?

Dramatische Schlussphase besiegelt das Ergebnis - die Punkte bleiben in Pischelsdorf

Die zweite Hälfte bot viele gute Aktionen, beide Teams kämpften um jeden Ball. Pischelsdorf hatte in der 84. Minute durch Georg Gusmagg, der nach längerer Pause zurückkehrte, eine hervorragende Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen. Sein Schuss wurde jedoch von Torhüter Maier abgewehrt.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, intensivierten sich die Angriffe von Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II. In der 87. Minute wurde eine excellente von der starken Abwehr von Jakob Berger zunichte gemacht.

Sehr sehr gute Chance, nach einem Querpass kann Georg Gusmagg bei seinem Comeback nicht den Torwart bezwingen. Reportsipp, Ticker-Reporter

Trotz des Drucks gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 90. Minute, kam es dann zum entscheidenden Moment des Spiels: Nach einem Eckball, bei dem sogar der Torwart der Gäste, Deutsch, mit nach vorne ging, konnte Pischelsdorf den Ball erobern. Lukas Adelmann nutzte einen Nachschuss, nachdem Georg Gusmagg am Torhüter scheiterte, und schoss das entscheidende 2:0 für Pischelsdorf II.

Tor, Toor, Tooor für Pischelsdorf II zum 2:0. Lukas Adelmann erhöht kurz vor Ende. Georg Gusmagg scheitert am Goalie aber Luki macht das Ding im Nachschuss. Reportsipp, Ticker-Reporter

Das Spiel endete mit einem verdienten 2:0 Sieg für Pischelsdorf II, die einmal mehr ihre Überlegenheit im lokalen Derby demonstrierten.

Aufstellungen:

Pischelsdorf: Sebastian Weber - Matthias Schloffer, Niklas Köck, Jakob Berger (K) - Aaron Ismael Nasri, Lukas Adelmann, Alexander Manuel Windhaber, Fabian Pflanzl, Thomas Hofer - Raphael Wilfling, Christoph Strempfl

Ersatzspieler: Willibald Winkelbauer, Georg Gussmagg, Manfred Adelmann

Trainer: Sebastian Peinsipp

SG Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II: Manuel Maier, Christoph Karl Hütter, Leonardo Martinez Posch, Luca Markus Rechling (K), Michael Klinger, Niklas-Mario Welser, Moritz Käfer, Jonas Schaun, Illya Yarema, Matthias Josef Voit, Christian Edlinger

Ersatzspieler: Felix Mayer, Simon Oswald, Tobias Christoph Plank, Timo Christian Sindlgruber, Sven Reichstamm

Trainer: Dominik Prettenhofer

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Pischelsdorf II : Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II - 2:0 (1:0)

92 Lukas Adelmann 2:0

44 Thomas Hofer 1:0

