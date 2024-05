Almenland weiterhin Tabellenführer - 2:0 in Anger

Details Sonntag, 12. Mai 2024 13:41

In einem Spiel der 1. Klasse Ost B (STMK) setzte sich FC Almenland United II auswärts mit einem klaren 2:0 gegen Anger II durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams ihre Chancen nicht nutzen konnten, brachen Markus Winter und Johannes Harrer in der zweiten Hälfte den Bann und sicherten ihrem Team den Sieg. Die junge Truppe der Gäste spielt weiterhin eine tadellose Saison. Anger konnte über weite Teile des Spiels alles offen halten und zeigte ein couragierte Leistung gegen den Tabellenprimus.

Es wurde um jeden Ball gekämpft, Anger forderte der Spitzereiter - Foto: amatzka.at

Vor der Pause gab es erste Chancen, aber noch keine Tore

Die Partie begann verhalten, mit Anger II, die das Spiel dominierten, aber keinen Weg fanden, das Tor zu treffen. Die erste echte Chance des Spiels gehörte Anger II in der 13. Minute, als ein Distanzschuss von Lukas Hüttenr knapp das Ziel verfehlte. Trotz weiterer Bemühungen, darunter ein knapper Versuch von Daniel Wetzelberger für die Gastgeber in der 30. Minute, blieb die erste Halbzeit ohne Tore. Beide Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Pause als Schiedsrichter Imamovic zum Pausentee bat. Dieser kam in der fairen 1. Halbzeit ohne eine einzige Verwarnung aus.

Elfmeter für die Gäste und am Ende ein weiterer Triumph für den Tabellenführer

Nach dem Seitenwechsel erhöhte FC Almenland United II den Druck und das zahlte sich aus. In der 52. Minute brach Markus Winter den Bann, indem er das erste Tor des Spiels erzielte. Er verwandelte einen Elfmeter, der den Gästen einen 1:0-Vorsprung bescherte. Anger II versuchte zu antworten, aber die Defensive von FC Almenland United II stand sicher.

Die Entscheidung fiel in der 73. Minute, als Johannes Harrer den Ball im Netz unterbrachte und das Spiel auf 2:0 stellte. Die letzten Minuten des Spiels sahen Anger II in einem verzweifelten Versuch, den Rückstand zu verkürzen, aber ohne Erfolg. Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Gäste.

Zusätzlich zu den Toren gab es einige Wechsel in beiden Teams - FC Almenland United II brachte frische Kräfte in der 61. und 74. Minute, während Anger II bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit und in der 80. Minute neue Spieler einwechselte.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, und der Schiedsrichter pfiff das Spiel nach einer Gelben Karte in der 90. Minute ab. FC Almenland United II konnte somit drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen und ihre Führungsposition in der Liga stärken.

Anger steht aktuell auf dem 4. Tabellenplatz und spielt am 18.05.24 um 16:00 in Pischelsdorf. Eine Stunde früher startet Almenland in Birkfeld bei Oberes Feistritztal.

Stimme zum Spiel

Patrick Kreutzer - Trainer Almenland

"Anger hat eine richtig gute Mannschaft. Das hätte auch durchwegs mit einem Unentschieden ausgehen können, da hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen!"

Aufstellungen:

Anger: Tobias Wilfling - Gerhard Sallegger, Stefan Tödling (K), Lukas Heiling - Florian Hutter, Mattias Fetz, Maximilian Gruber, Gregor Raith, Simon Höfler - Daniel Wetzelberger, Dominik Graf

Ersatzspieler: Raphael Holzerbauer, Jan Straussberger, Stefan Sallegger, Dominik Ilzer-Wachmann, Mario Holzerbauer, Jonas Kohl

Trainer: Gerald Peinsipp

FC Almenland United II: Lukas Tödtling - Lukas Hütter, Florian Mandl, Bastian Elias Heider - David Hechtl, Daniel Leitner, Michael Mandl, Markus Winter, Christoph Mandl, Dominik Maric - Johannes Harrer (K)

Ersatzspieler: Fabian Leitner, Samuel Stockner, Paul Kletzenbauer, Gabriel Reisinger, Daniel Mandl, Andre Auer

Trainer: Patrick Kreutzer

Bericht Florian Kober

Fotos: amatzka.at

1. Klasse Ost B: Anger II : FC Almenland II - 0:2 (0:0)

73 Johannes Harrer 0:2

52 Markus Winter 0:1

