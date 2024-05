St. Ruprecht gewinnt und Keeper Wikony geht in Pension

Details Sonntag, 19. Mai 2024 17:23

In einem hart umkämpften Match sicherte sich St. Ruprecht II einen 2:0-Sieg gegen SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II. Das Spiel, das in der 24. Runde der 1. Klasse Ost B stattfand, zeigte eine starke Heimmannschaft, die durch effektive Chancenverwertung überzeugte. Ein besonderes Highlight war das Karriereende von Günter Wikony, einer Legende von St. Ruprecht, der in der 52. Minute unter Applaus das Feld verließ.

Früher Führungstreffer für die Gastgeber - 1:0 zur Pause

Letztes Spiel - Wikony beendet seine Karriere im Tor

Die Heimmannschaft ergriff schnell die Initiative, als Thomas Schwarz bereits in der 9. Minute das erste Tor erzielte. Nach einer gelben Karte zeigte Schwarz seinen Ehrgeiz und brachte sein Team mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Diese frühe Führung gab St. Ruprecht zusätzliche Sicherheit und sie dominierten den Großteil des Spiels mit kontrolliertem Passspiel und gezielten Angriffen. Trotz mehrerer guter Chancen blieb es bis zur Halbzeit beim Stand von 1:0.

Während des Spiels zeigte die Defensive der Heimmannschaft eine solide Leistung. Ein fast gelungener Treffer von Strasser, der das Aluminium traf, hätte die Führung kurz vor der Halbzeit fast noch ausgebaut.

St. Ruprecht baut Führung aus und feiert einen verdienten Sieg

Kurz nach der Pause, in der 48. Minute, erhöhte St. Ruprecht/R. II den Druck weiter. Jan Pregartner war es, der nach einer ausgezeichneten Vorlage von Zapf den Ball im Rückraum annahm und mit einem präzisen Schuss zum 2:0 traf. Dieser Treffer setzte nicht nur ein energisches Zeichen, sondern sorgte auch für Sicherheit bei den Gastgebern.

Günter Wikony, Kapitän und Keeper der Heimmannschaft wurde nun ausgewechselt - es war sein letztes Spiel für den SC St.Ruprecht.

Nach dem zweiten Tor behielt St. Ruprech die Kontrolle über das Spiel, indem sie den Ball sicher in den eigenen Reihen hielten und es Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II schwer machten, ins Spiel zurückzukommen. Obwohl die Gäste versuchten, den Druck zu erhöhen und einige offensive Wechsel vornahmen, stand die Verteidigung der Heimmannschaft solide und ließ keine weiteren Treffer zu. Das Spiel endete mit einem verdienten 2:0 für St. Ruprecht/R. II.

Günter gibt hier mit sein Karriere Ende bekannt, wir bedanken uns bei ihm -Gü Danke Gü Fabian Pfeifer, Ticker-Reporter

Die Fans von St. Ruprecht feierten den Heimsieg, während sie sich auch emotional von ihrem langjährigen Torwart verabschiedeten, der eine beeindruckende Laufbahn nach 18000 Einsatzminuten beendete.

Aufstellungen:

St. Ruprecht/Raab.: Günther Wikony (K) - Nico Strasser, Luca Pregartner - Tobias Richard Mauthner, Fabian Leiner, Alesio Zhupani, Jan Pregartner, Lukas Neubauer, Thomas Schwarz, Philipp Rene Grabner - Sebastian Zapf

Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Thomas Flechl, Fabian Felberbauer, Marcel Schwarz, Lukas Flechl, Simon Wiedner

Trainer: Markus Pieber

St. Johann.: Raphael Riegler, Christian Freitag, Kevin Buswald, Marcel Gmeiner (K), Tobias Freitag, Josua Oprea, Stefan Paar, Lukas Glößl, Elvis Mehmeti, Alexander Konrad, Maximilian Resch

Ersatzspieler: Finn Pascal Heschl, Fabian Kernbichler, Sebastian Bruckner, Christoph Dorn, Arman Schützenhöfer

Trainer: Christoph Wukits

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: St. Ruprecht/R. II : Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II - 2:0 (1:0)

48 Jan Pregartner 2:0

9 Thomas Schwarz 1:0

