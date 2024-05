Unentschieden zwischen Hartberg- St.Johann II und SV Nitscha - junge Heimelf mit couragierter Partie

Details Montag, 27. Mai 2024 15:27

Am späten Sonntagnachmittag lieferten sich Hartberg-Umg./St.Johann.i.H und SV Nitscha ein knappes Fußballmatch, das mit einem 1:1 Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung, wobei die Heimmannschaft trotz starker Vorstellung den Sieg knapp verpasste. In der Schlussphase hätten die drei Punkte aber auch durchwegs noch nach Nitscha gehen können.

Nitscha spielt eine starke Saison, am Sonntag konnte man als Favorit gegen einen starken Gegner jedoch nur einen Punkt holen

Torlose Begegnung bis zur Pause

NItscha, als eine der Spitzenmannschaften reiste zu der Spielgemeinschaft und wollte von Beginn an der Favoritenrolle gerecht werden. Die junge Mannschaft aus der Oststeiermark setzte jedoch in den ersten 45 Minuten bereits mit viel Willen dagegen. Trotz Chancen auf beiden Seiten, blieb das Spiel bis zur Pause ohne Tore - die Gastgeber gaben zur Überraschung der Zuschauer jedoch den Ton klar an.

Elfmeter bringt Führung, dann der Ausgleich . am Ende wird es noch einmal knapp

In der zweiten Halbzeit erzielte Elvis Mehmeti in der 51. Minute das 1:0 für die Heimmannschaft durch einen erfolgreich verwandelten Elfmeter, nachdem er im Nachsetzen gefoult wurde. Dieses Tor folgte auf eine spektakuläre Aktion, bei der zuerst ein Schuss von Kerni Domi an die Latte prallte.

Lange konnten die Gastgeber die Führung jedoch nicht halten, denn Jakob Weitzl glich in der 82. Minute für SV Nitscha aus. Das Tor kam zwar etwas überraschend, nachdem die Gäste das Spiel über lange Strecken nicht dominierten, aber dennoch zeigte es die Effizienz von Nitscha in entscheidenden Momenten.

In den letzten Minuten des Spiels erlebte das Match einen weiteren Höhepunkt, als ein Elfmeter für SV Nitscha an die Stange ging, nachdem zuvor ein Handspiel der Heimmannschaft im Strafraum geahndet wurde. Die dramatische Elfmeterszene führte zu gemischten Emotionen unter den Spielern, wobei die Heimmannschaft das Glück hatte, dass der Ball nicht im Netz landete.

Das Spiel endete schließlich mit einem 1:1, wobei beide Teams Punkte teilten. Es war eine Begegnung, die von kämpferischen Aktionen geprägt war. Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II hätte mit etwas mehr Glück durchaus als Sieger vom Platz gehen können, doch man hätte durch den Elfmeter in der Schlussphase auch verlieren können.

Beide Mannschaften bestätigten ihre Ambitionen in der Liga - Nitscha ist Tabellenführer - die junge Heimmannschaft holte 20 Punkte und ist auf dem 9. Tabellenplatz gereiht.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II : Nitscha - 1:1 (0:0)

82 Jakob Weitzl 1:1

51 Elvis Mehmeti 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.