Albersdorf/Großsteinbach gewinnt im letzten Heimspiel der Saison

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 20:29

In einem mitreißenden Spiel in der 1. Klasse Ost B setzte sich die Mannschaft von Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II souverän mit 4:1 gegen Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und ließen in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Der Torschützenreigen begann früh und die Gastgeber zeigten eindrucksvoll, dass man durchwegs gute Spiele bestreiten kann. Die Saison verlief für die Heimmannschaft als Tabellenletzter nicht zufriedenstellend.

Führung und Dominanz - zur Pause lag der Gastgeber mit 2:0 vorne

Die Partie begann mit hohem Tempo und bereits in der dritten Minute sorgte ein spektakulärer Fallrückzieher von Moritz Käfer für den ersten Aufreger des Spiels. Auch wenn der Ball knapp über das Tor ging, setzte Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II damit ein erstes Ausrufezeichen. In der 21. Minute war es dann soweit: Simon Oswald spielte einen präzisen Pass in den Lauf von Markus Ehrenreich, der den Ball sicher unten links ins Tor schob. Die Gastgeber gingen verdient mit 1:0 in Führung.

Alluminium für die Gäste! Tobias Christoph Plank verliert 10 Meter vor dem 16er nen Ball! Dominik Kernbichler zeigt hier exzellentes Zweikampfverhalten und läuft alleine auf den Torhüter. Manuel Mayer im Kasten wehrt den Ball an den Pfosten Alex Witting, Ticker-Reporter

Die Gäste mühten sich weiter und in der 24. Minute hatten sie Pech, als ein Schuss von Dominik Kernbichler nur den Pfosten traf. Doch Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II blieb am Drücker und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Ein präziser Flankenlauf von Rijad Bilalli fand den Kopf von Moritz Käfer, der den Ball ins Kreuzeck köpfte.So ging es dann auch in die Pause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - am Ende stand ein Sieg für die Gastgeber

Die Gastgeber ließen nicht nach und in der 56. Minute erzielte Luca Rechling nach einer schönen Vorlage von Rene Krenn das 3:0 mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern in den Winkel.

Nur drei Minuten später, in der 59. Minute, erhöhte Rene Krenn selbst auf 4:0. Nach einem geklärten Eckball der Gäste verwandelte Krenn einen schnellen Konter eiskalt. Die Partie schien entschieden, doch das Gästeteam kämpfte weiter. Dominik Kernbichler vergab in der 70. Minute eine große Chance, als er nach einem Fehlpass der Gastgeber allein auf Torhüter Manuel Maier zulief, jedoch nicht erfolgreich abschließen konnte.

Trotz der klaren Führung gelang dem Gast in der 89. Minute der Ehrentreffer. Eine Flanke fand Dominik Kernbichler, der sich im Strafraum durchsetzte und den Ball in die rechte Ecke schob.

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für St. Johan!!!! Es ist kein geringerer als der Fanliebling Dominik Kernbichler! Flanke kommt in den 16er wo sich die Rückennummer 9. behaupten kann. Eine Täuschung und rein in die rechte Tasche! Alex Witting, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit passierte nichts mehr und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1-Sieg für Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und ließen ihren Gegnern kaum Chancen. Die Auswärtsmannschaft konnte trotz ihres Kampfgeistes und des Ehrentreffers von Dominik Kernbichler keine Wende mehr herbeiführen.

Aufstellungen

SG Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II: Manuel Maier, Matthias Josef Voit, Rijad Bilalli, Tobias Christoph Plank, Markus Ehrenreich, Simon Oswald, Luca Markus Rechling (K), Rene Krenn, Sebastian Posch, Moritz Käfer, Jonas Schaun

Ersatzspieler: Adams Oppong, Christoph Karl Hütter, Leonardo Martinez Posch, Timo Christian Sindlgruber, Kevin Jan Reiter

Trainer: Dominik Prettenhofer

St. Johann/H.: Raphael Riegler, Christian Freitag, Kevin Buswald, Marcel Gmeiner (K), Tobias Freitag, Dominik Kernbichler, Fabian Kernbichler, Stefan Paar, Manuel Allmer, Martin Putz, Maximilian Resch

Ersatzspieler: Finn Pascal Heschl, Klaus Erich Sommer, Sebastian Sommer, Lukas Glößl, Arman Schützenhöfer

Trainer: Christoph Wukits

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II : Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II - 4:1 (2:0)

89 Dominik Kernbichler 4:1

59 Rene Krenn 4:0

56 Luca Markus Rechling 3:0

32 Moritz Käfer 2:0

21 Markus Ehrenreich 1:0

