Anger II macht durch Auswärtssieg gegen USK Puch Almenland zum Meister

Im Zuge der 26. Runde der 1. Klasse Ost B (STMK) setzte sich Anger II mit 3:1 gegen den Tabellenzweiten USK Puch bei Weiz durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0, was den Grundstein für den späteren Sieg legte. Trotz einer starken Phase der Pucher in der zweiten Halbzeit konnten diese das Blatt nicht mehr wenden, und Anger II sicherte sich verdient drei Punkte. Damit steht fest, dass der FC Almenland II Meister ist.

Frühe Führung für Anger II geht mit komfortabler Pausenführung einher

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 3. Minute hatte Anger II die erste Großchance durch Holzerbauer Stefan, die jedoch vom Keeper der Pucher Kevin Pascal Höfler pariert wurde. Anger II blieb am Drücker, und in der 5. Minute hatte Pfandl nach Vorarbeit von Holzerbauer Stefan eine weitere Möglichkeit, die ungenutzt blieb. Die Gäste setzten ihren Offensivdrang fort und kamen in der 8. Minute zu einer weiteren Chance durch Holzerbauer, die ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

In der 21. Minute fiel schließlich das verdiente 1:0 für Anger II. Ein Eckball von Pfandl landete unglücklich im Tor, nachdem der Pucher-Keeper Höfler den Ball ins eigene Netz faustete. Anger II ließ nicht nach und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Eine großartige Einzelaktion von Holzerbauer bereitete den Treffer von Kulmer Felix vor, der aus kurzer Distanz ins leere Tor einschob.

Die Pucher hatten auch ihre Chancen, unter anderem durch Tödtling Martin in der 32. Minute und einen Stangenschuss in der 35. Minute. Doch Angers Keeper Wilfling zeigte sich in Topform und verhinderte mehrfach den Anschlusstreffer.

Pucher Aufbäumen und Angers Schlusspunkt - Gäste behalten Oberhand

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag von USK Puch bei Weiz. Bereits in der 46. Minute köpfte Haider nach einer Ecke gefährlich aufs Tor, doch Wilfling parierte erneut überragend. In der 53. Minute war es Hutter, der allein vor dem Anger-Keeper stand, aber zu zentral abschloss, sodass Höfler parieren konnte.

Anger II blieb gefährlich und hatte in der 56. Minute eine hundertprozentige Chance durch Pfandl, der jedoch den am Boden liegenden Keeper anschoss. Die Pucher steckten nicht auf und belohnten sich in der 79. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 1:2. Ein Halbfeldfreistoß wurde zur Mitte gelegt, wo Tödling Martin dankend annahm und den Ball im Netz versenkte.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und weiteren Chancen auf beiden Seiten. In der 81. Minute hatte Straussberger eine gute Möglichkeit für Anger II, die Puch-Keeper Höfler jedoch stark parierte. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, machte Anger II dann den Deckel drauf. Der eben eingewechselte Kohl Jonas traf nach Vorarbeit von Pfandl Anton zum 3:1 und entschied damit das Spiel.

Mit diesem Sieg festigte Anger II Platz 3 und machte den Puchern endgültig einen Strich durch die Meisterschaftsrechnung. Für die Zuschauer war es ein packendes Spiel mit vielen Highlights und einem verdienten Sieger.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter dasPhantom (550 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter dasPhantom mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.