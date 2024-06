Elf-Tore-Festival: Pischelsdorf II deklassiert SV Ratten

Pischelsdorf II hat sich am heutigen Sonntag in Runde 26 der 1. Klasse Ost B in einem torreichen Spiel gegen den SV Ratten durchgesetzt und einen eindrucksvollen 9:2-Sieg errungen. Bereits zur Halbzeit stand es 7:2 für die Heimmannschaft, die ihre Führung in der zweiten Hälfte weiter ausbaute. Matchwinner waren unter anderem Fabian Schlenner und Tobias Haubenhofer, die beide Triplepack erzielten.

Acht Tore in der ersten halben Stunde

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der ersten Minute erzielte Fabian Schlenner das 1:0 für Pischelsdorf II. Die frühe Führung hielt jedoch nicht lange, denn Manuel Prinz glich nur drei Minuten später für den SV Ratten aus. Noch in der fünften Minute gelang es Srdan Juric, die Gäste sogar in Führung zu bringen. Doch Pischelsdorf II zeigte sich unbeeindruckt und schlug prompt zurück. Tobias Haubenhofer sorgte in der achten Minute für den erneuten Ausgleich.

Die Heimmannschaft setzte ihren Offensivdrang fort und erhöhte in der 17. Minute durch Aaron Ismael Nasri auf 3:2. Nur wenige Minuten später, in der 22. Minute, war es erneut Nasri, der den Vorsprung auf 4:2 ausbaute. Der Torhunger von Pischelsdorf II war damit aber noch lange nicht gestillt. In der 23. Minute erhöhte Tobias Haubenhofer auf 5:2, bevor er in der 27. Minute mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt machte. Die Gäste aus Ratten fanden keine Mittel gegen die stürmische Offensive von Pischelsdorf II. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Fabian Schlenner ebenfalls seinen zweiten Treffer und stellte den Halbzeitstand von 7:2 her.

Zweite Halbzeit: Pischelsdorf II schaltet einen Gang zurück und gewinnt klar

Nach der Pause flachte das Spiel etwas ab, doch Pischelsdorf II blieb die dominierende Mannschaft. In der 62. Minute war es erneut Fabian Schlenner, der zum 8:2 traf und damit auch seinen Dreierpack komplettierte. Trotz zahlreicher weiterer Chancen, unter anderem durch Jakob Berger, der in der 83. Minute die Latte traf, dauerte es bis kurz vor Schluss, bis wieder ein Treffer fiel. In der 89. Minute setzte Manfred Adelmann den Schlusspunkt mit dem 9:2, sehr zur Freude der heimischen Fans. Kurz zuvor hatte Franz Zink einen Elfmeter für die Gäste vergeben.

Der Sieg von Pischelsdorf II war hochverdient, auch wenn das Spiel in der zweiten Halbzeit etwas an Tempo verlor. Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 9:2 für Pischelsdorf II. Die Zuschauer erlebten eine unterhaltsame Partie mit vielen Toren und spannenden Szenen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Reportsipp (650 Bonuspunkte)

1. Klasse Ost B: Pischelsdorf II : SV Ratten - 9:2 (7:2)

89 Manfred Adelmann 9:2

62 Fabian Schlenner 8:2

43 Fabian Schlenner 7:2

27 Tobias Haubenhofer 6:2

23 Tobias Haubenhofer 5:2

22 Aaron Ismael Nasri 4:2

17 Aaron Ismael Nasri 3:2

8 Tobias Haubenhofer 2:2

5 Srdan Juric 1:2

4 Manuel Prinz 1:1

1 Fabian Schlenner 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reportsipp mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.