Almenland United ist Meister in der 1. Klasse Ost B - Aufstieg in die Gebietsliga

In einer unterhaltsamen Begegnung zwischen dem SV Nitscha und dem FC Almenland United endete das Spiel mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und lieferten den 200 Zuschauern ein Spiel voller Dramatik und Wendungen. Trotz einer frühen Führung der Gäste aus Almenland gelang es Nitscha, in der Schlussphase den Ausgleich zu erzielen und somit einen Punkt in der 26. Runde der 1. Klasse Ost B zu sichern. Almenland fixierte mit diesem Punkt den Titel.

Frühe Führung für FC Almenland - zur Pause führt der Tabellenführer mit 2:1

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 12. Minute konnte der FC Almenland United den ersten Treffer des Spiels erzielen. Christoph Mandl brachte die Gäste in Führung, als er mit einem geschickten Schlenzer ins lange Eck abschloss. Der Torwart von Nitscha, Jan Hajduk, hatte keine Chance, diesen präzisen Schuss zu parieren.

Nur wenige Minuten später, in der 26. Minute, bauten die Gäste ihre Führung aus. Dieses Mal war es Markus Winter, der einen direkten Freistoß aus 30 Metern verwandeln konnte. Somit stand es 2:0 für den FC Almenland United und die Mannschaft schien auf einem guten Weg zu sein, das Spiel für sich zu entscheiden.

Doch Nitscha gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 29. Minute gelang Jakob Weitzl der Anschlusstreffer zum 1:2. Der 19-Jährige zeigte sich nervenstark und schoss den Ball zwischen die Beine des gegnerischen Torhüters. Mit diesem Treffer keimte wieder Hoffnung bei den Gastgebern auf.

Spannende Schlussphase und verdienter Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit viel Schwung von Seiten des SV Nitscha. Der Kapitän Igor Nikolic motivierte seine Mannschaft lautstark und die Spieler reagierten entsprechend. Nun erkannte man tatsächlich eine verbesserte Leistung der Nitscha-Mannschaft im zweiten Durchgang hervor.

Der entscheidende Moment der 2. Halbzeit kam schließlich in der 80. Minute. Nach einer Freistoß-Stocherrei im Strafraum der Gäste konnte Martin Schanes den Ball im Netz unterbringen und somit den Ausgleich zum 2:2 erzielen. Die Freude und Erleichterung bei den Spielern und Fans von Nitscha waren deutlich spürbar.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten beide Mannschaften noch den Siegtreffer zu erzielen, doch trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2. Der Schlusspfiff ertönte nach 94 spannenden Minuten und besiegelte das Unentschieden.

Der FC Almenland United II konnte sich mit dem Punkt über den Meistertitel freuen! Trotz des Unentschiedens war die Stimmung bei den Gästen dementsprechend ausgelassen, während der SV Nitscha stolz auf die kämpferische Leistung und das verdiente Unentschieden sein konnte.

Aufstellungen:

VCR Sauer Dach Nitscha: Jan Hajduk - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier, Jonathan Glatz - Cristian-Sebastian Popa, Jakob Weitzl, Igor Nikolic (K), Maximilian Scholz - Martin Schanes, Edgar Aliev

Ersatzspieler: Florian Sailer, Michael Gruber, Manuel Schaffer, Tobias Becker-Tonnerer

Trainer: Michael Gruber

FC Almenland United II: Lukas Tödtling - Lukas Hütter, David Hechtl, Bastian Elias Heider, Georg Vorraber - Samuel Stockner, Martin Lackner, Markus Winter (K), Christoph Mandl, Kilian Zoehrer - Lukas Schlemmer

Ersatzspieler: Fabian Leitner, Daniel Leitner, Johannes Harrer, Andre Auer, Paul Kletzenbauer, Dominik Maric

Trainer: Patrick Kreutzer

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Nitscha : FC Almenland II - 2:2 (1:2)

80 Martin Schanes 2:2

29 Jakob Weitzl 1:2

26 Markus Winter 0:2

12 Christoph Mandl 0:1

