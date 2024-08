Spätes Tore beschert USV Mitterdorf/R. erfolgreichen Saisonstart

Details Dienstag, 13. August 2024 22:36

Der USV Mitterdorf an der Raab konnte in einem spannenden Spiel gegen den TUS JR Company GmbH Mureck einen 2:1-Sieg feiern. Im Raabtal-Stadion starteten die Mitterdorfer am Dienstagabend durch ein Tor in der Schlussphase erfolgreich in die neue Saison der 1. Klasse Süd/Ost B.

Hausherren mit früher Führung

Die Partie begann schwungvoll und ohne großes Abtasten. Bereits in der 15. Minute ging der USV in Führung. Tobias Pregartner brachte die Hausherren mit einem präzisen Kopfball nach einer Ecke ins lange Eck in Front. Das Tor hatte sich in den Minuten zuvor bereits angedeutet, da Mitterdorf zunehmend Druck auf die Gäste ausübte. Nach diesem frühen Treffer flachte das Spiel jedoch etwas ab. Beide Mannschaften verlagerten das Geschehen ins Mittelfeld, Torchancen blieben zunächst Mangelware. Es wurde zunehmende Taktischer.

Ringer gleicht aus - Entscheidung in Minute 83

In der 31. Minute gelang Mureck der Ausgleich. Nach einer Ecke für die Gäste konnte Mitterdorf den Ball nicht klären, und Gerd Ringer nutzte die Gelegenheit, um mit einem starken Volley abzuschließen und den Ball im Netz zu versenken. Damit stand es zur Halbzeit 1:1, und beide Teams gingen mit einem ausgeglichenen Ergebnis in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann eher ereignislos. Mitterdorf machte das Spiel, die Gäste blieben jedoch über Konter gefährlich. In dieser Phase kamen die Heimischen zu zwei, drei guten Abschlussmöglichkeiten, aber auch die Murecker waren nicht ungefährlich. Tore blieben aber aus. Das änderte sich in der 83. Minute, als Lukas Schlemmer den entscheidenden Treffer für den USV erzielte. Nach einem Stellungsfehler in der Murecker Abwehr landete der Ball bei Schlemmer, der am Elfmeterpunkt nicht lange fackelte. Sein abgefälschter Schuss fand den Weg ins rechte Eck, und Mitterdorf ging mit 2:1 in Führung.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt vom Versuch der Gäste, noch einmal zurückzukommen. Doch die Mitterdorfer Abwehr stand sicher, und so endete die Partie nach 90 Minuten mit einem knappen 2:1-Sieg für die Hausherren.

1. Klasse Süd/Ost B: Mitterdorf/R. : Mureck - 2:1 (1:1)

83 Lukas Schlemmer 2:1

31 Gerd Ringer 1:1

15 Tobias Pregartner 1:0

