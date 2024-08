Einseitiges "Zweierduell" - Auftaktsieg für SG Kirchberg-St.Margarethen ll gegen Pischelsdorf II

Details Freitag, 16. August 2024 05:51

Die SG Kirchberg-St.Margarethen ll startete mit einem eindrucksvollen 3:0-Sieg gegen Pischelsdorf II in die neue Saison der neu geformten 1. Klasse Süd/Ost B. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft komfortabel und zeigte von Beginn an, wer die dominierende Mannschaft auf dem Platz ist. Tobias Höfler und Sebastian Landsmann waren die prägenden Figuren im Spiel und sorgten für die Tore.



Erste Halbzeit: Frühe Führung für die Hausherren

Die Partie zwischen der SG Kirchberg-St.Margarethen ll und Pischelsdorf II begann mit viel Tempo und Einsatz. Bereits in der 7. Minute gelang es der Heimmannschaft, durch einen präzisen Schuss von Tobias Höfler die frühe Führung zu erzielen. Höfler kam im Fünfmeterraum zum Schuss, platzierte den Ball unhaltbar in die lange Ecke und setzte den Grundstein für den Heimsieg.

In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 12. Minute kam Niklas Köck für die Gäste zu einer vielversprechenden Möglichkeit, doch ein Verteidiger der Heimmannschaft konnte den Ball auf der Linie klären. Die Partie wurde zunehmend intensiver, was sich auch in den hitzigen Zweikämpfen zeigte.

Zum psychologisch idealen Zeitpunkt - Sekunden vor der Pause (44. Minute) - erhöhten die Gastgeber schließlich auf 2:0. Aus dem ersten Eckball der Heimmannschaft schlug Sebastian Landsmann den Ball volley ins Eck und ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance. Danach bat Schiri Klamminger Herbert die Teams zum Pausentee.





Zweite Halbzeit: Die Gastgeber bleiben effizienter

Die zweite Halbzeit begann im Edi Glieder Stadion von St. Margarethen vor über 100 Zusehern mit guten Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste aus Pischelsdorf zeigten sich verbessert und kamen zu einigen vielversprechenden Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Gästegoalie Manfred Adelmann, der innerhalb einer Minute zwei Tore der SG Kirchberg-St.Margarethen ll verhinderte und damit seine Mannschaft im Spiel hielt.

Doch in der 85. Minute war es erneut Tobias Höfler, der den Sack zu machte - nach einem Stoppfehler des Torwarts zur Stelle war und den Ball zum 3:0-Endstand ins Netz beförderte.

In den letzten Minuten des Spiels passierte nichts Nennenswertes mehr, und so endete die Partie mit einem überzeugenden 3:0-Sieg für die SG Kirchberg-St.Margarethen ll. Ein gelungener Start in die neue Saison, während Pischelsdorf II noch Verbesserungspotenzial hat.

In Runde 2 empfägt der SVP die SG Jagerberg, die SG Kirchberg spielt auswärts gegen Dietersdorf USV Loipersdorf II.

Funfact: Die jeweiligen "Einserteams" treffen am heutigen Freitag (16.08. - 19 Uhr) in Pischelsdorf zum Auftakt in die OL aufeinander.





Statements der Teams:

SG Kirchberg: "Saisonauftakt nach Plan für unsere KM II gegen die zweite Mannschaft aus Pischelsdorf."

SVP II: "Im ersten Meisterschaftsspiel müssen wir uns mit 3:0 geschlagen geben. Kopf auf und Fokus auf nächste Woche!"





1. Klasse Süd/Ost B: SG Kirchberg-St.Margarethen ll : Pischelsdorf II - 3:0 (2:0)

85 Tobias Höfler 3:0

44 Sebastian Landsmann 2:0

7 Tobias Höfler 1:0

Aufstellungen: SG Kubica Kirchberg-St.Margarethen ll : Maximilian Löffler, Dominic Bindlechner, Sebastian Landsmann, Max Rabensteiner, Clemens Probst, Bastian Krobath, Felix Kamper, Erik Zettelbauer, Moritz Rabensteiner, Tobias Höfler, Andrew Justin Dehlinch (K)



Ersatzspieler: Ben Vidonja, Matthias Puster, Daniel Lafer, Robin Faul, Matteo Schwendenwein, Jakob Ritter



Trainer: Sebastian Neumeister





Pischelsdorf: Manfred Adelmann - Matthias Schloffer, Philipp Tobisch, Niklas Köck, Jakob Berger (K), Fabian Andreas Peinsipp - Aaron Ismael Nasri, Lukas Adelmann, Fabian Pflanzl, Thomas Hofer - Raphael Wilfling



Ersatzspieler: Anton Tobisch, Christoph Strempfl, Willibald Winkelbauer, Martin Zechner-Sammer, Aron Gschweitl



Trainer: Sebastian Peinsipp



Bericht: JN

