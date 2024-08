Später Treffer sichert Nestelbach II Sieg gegen Dietersdorfer USV Loipersdorf II

Details Samstag, 17. August 2024 22:16

In einer spannenden Partie der 1. Klasse Süd/Ost B setzte sich Nestelbach II knapp mit 1:0 gegen Dietersdorfer USV Loipersdorf II durch. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, doch ein spätes Tor von Jan Kober entschied das Spiel zugunsten der Heimmannschaft. Während die erste Halbzeit weitgehend ereignisarm verlief, sorgten einige spannende Szenen in der zweiten Halbzeit für Aufregung.

Chancenarmut und defensive Stabilität

Die Begegnung begann ohne große Höhepunkte. In den ersten Minuten hatte Nestelbach mehr Spielanteile, konnte dies aber nicht in zählbare Ergebnisse ummünzen. Schon früh zeigte sich, dass die Gäste Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Die erste nennenswerte Aktion für die Gastgeber gab es in der 23. Minute, als Gerald Kober einen präzisen Pass spielte, den Samuel Gschweitel jedoch im Abseits stehend nicht verwerten konnte. Johannes Wagner verzeichnete in der 28. Minute einen Schuss aus dem Mittelfeld, der knapp das Ziel verfehlte.

Die Gäste kamen nur sporadisch zu Gelegenheiten und zeigten sich defensiv stabil. So ging es mit einem 0:0 in die Pause, nachdem weder Nestelbach noch Dietersdorfer USV Loipersdorf ihre wenigen Chancen nutzen konnten.

Lucky Punch in Minute 90

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit wenigen klaren Torchancen. In der 46. Minute wurde das Spiel fortgesetzt, ohne dass sich das Bild zunächst wesentlich änderte. Erst in der 61. Minute wurde es für Nestelbach II gefährlich, als Philipp Eder einen Freistoß aus 40 Metern in den Strafraum brachte, doch Michael Kahlbacher köpfte am Tor vorbei.

In der 67. Minute hatten die Gäste eine gute Freistoßgelegenheit aus 35 Metern, doch Fabio Juri im Tor von Nestelbach konnte parieren. Das Spiel beruhigte sich danach wieder, bis in der 75. Minute Marcel Holler eine vielversprechende Gelegenheit für die Gäste ungenutzt ließ und den Ball deutlich über das Tor setzte.

In den Schlussminuten häuften sich die Offensivaktionen. In der 80. Minute spielte Johannes Wagner einen exzellenten Pass auf Rojan Bucurcu, der jedoch den Ball verlor. Nestelbach setzte nach und kam durch Wagner in der 84. Minute zu einer weiteren Möglichkeit, aber sein Volleyschuss ging weit über das Fangnetz.

Dann, in der 90. Minute, erlöste Jan Kober die Heimfans. Er traf mit einem präzisen Schuss ins linke obere Eck und brachte Nestelbach in Führung. Die Nachspielzeit betrug drei Minuten, doch Dietersdorfer USV Loipersdorf II konnte keine nennenswerte Antwort mehr geben. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und Nestelbach II durfte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen.

