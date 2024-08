Ein Tor, drei Punkte - Puch bei Weiz siegt knapp gegen Nitscha

Details Sonntag, 18. August 2024 19:44

Im ersten Spiel der Saison der 1. Klasse Süd/Ost B konnte sich USK Puch bei Weiz knapp mit 1:0 gegen SV Nitscha durchsetzen. Ein frühes Tor von Christian Schlemmer in der ersten Halbzeit sicherte den Gastgebern den Sieg. Das Spiel war geprägt von vielen gelben Karten und einer Gelb-Roten Karte für Michael Zorn, wodurch die Heimmannschaft das Spiel in Unterzahl beenden musste.

Sieg in Unterzahl - Puch feiert die ersten Punkte





Tormaschine Schlemmer trifft zum 1:0

Ein spannendes Spiel wurde erwartet, ein spannendes Spiel wurde geliefert. Doch die Anfangsphase spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, so entstanden wenig Torraumszenen. Erst zum Ende der ersten Hälfte wurden die Heimischen aktiver in Richtung des Nitscha-Tors und prompt schlug es in diesem ein. Christian Schlemmer traf zum 1:0 für die Gastgeber, was für großen Jubel bei den heimischen Fans sorgte.

Zur Halbzeit ging USK Puch bei Weiz mit einer knappen 1:0-Führung in die Kabine.





Zorn kam, sah und ging mit Gelb-Rot

In der zweiten Halbzeit nahm die Intensität des Spiels weiter zu. In der 55. Minute hatte SV Nitscha ihre beste Chance der Partie, doch der Pfosten rettete für Puch.

Die hitzige Atmosphäre im Pucher Apfelstadion führte zu zahlreichen Verwarnungen, was in der 72. Minute seinen Höhepunkt fand. Michael Zorn vom USK Puch bei Weiz sah die Gelb-Rote Karte nach einem Foul. Joker Zorn war somit nicht mal eine viertel Stunde am Platz - die Mannschaftskasse wird es wohl freuen.





Seine Mannschaft musste nun die verbleibenden Minuten in Unterzahl überstehen. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte SV Nitscha diese Situation nicht zu ihrem Vorteil nutzen. USK Puch bei Weiz verteidigte tapfer und zeigte eine starke kämpferische Leistung.

Mit diesem knappen, aber verdienten Sieg startet Titelkandidat USK Puch bei Weiz erfolgreich in die neue Saison. Nitscha wird sich kurz schütteln und in den nächsten Runden wieder angreifen.





Aufstellungen

Puch b. Weiz: Ewald Schwarz - Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K), Daniel Reisinger - Armin Tödling, Daniel Unger, Heinz Peter Posch, David Berger, Martin Tödling - Christoph Jaritz, Christian Schlemmer

Ersatzspieler: Kevin Pascal Höfler, Michael Zorn, Stefan Franz Haider, Daniel Schütter, Manuel Thomas Rock, Markus Hutter

Trainer: Thomas Gruber

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier, Jonathan Glatz - Sascha Scholz, Matthias Schmid, Martin Sailer (K), Philipp Rene Grabner - Thomas Wild, Maximilian Scholz

Ersatzspieler: Jan Hajduk, Rene Gragger, Cristian-Sebastian Popa, Andre Taucher, Martin Schanes, Alesio Zhupani

Trainer: Michael Gruber

Foto: Puch

1. Klasse Süd/Ost B: Puch bei Weiz : Nitscha - 1:0 (1:0)

38 Christian Schlemmer 1:0

Bericht JN

