TUS Mureck feiert historischen 10:0-Kantersieg gegen Nestelbach II

In einer eindrucksvollen Darbietung hat TUS Mureck in der 1. Klasse Süd/Ost B Nestelbach II mit einem sensationellen 10:0-Sieg regelrecht überrollt. Schon früh legte Mureck den Grundstein für diesen klaren Erfolg, der durch eine disziplinierte Mannschaftsleistung und zahlreiche herausragende Einzelleistungen zustande kam. Die Zuschauer erlebten eine Torflut, bei der Nestelbach II keine Chance hatte.

Mureck mit klarer 4:0-Führung

Die Partie begann mit einem furiosen Start von TUS Mureck, die gleich in der Anfangsphase ihre Dominanz demonstrierten. Bereits in der 9. Minute erzielte Jan Petek das erste Tor des Spiels. Er lief alleine auf das Tor zu und schob den Ball souverän an Torhüter Fabio Juri vorbei. Nur drei Minuten später, in der 12. Minute, erhöhte Lukas Flock auf 2:0, als er den Ball kraftvoll ins linke untere Eck schoss.

Mureck setzte den Druck weiter fort und belohnte sich in der 20. Minute mit einem weiteren Treffer. Christopher Urbanitsch traf mit einem fulminanten Schuss vom Sechzehnereck ins linke Eck und erhöhte somit auf 3:0. In der 35. Minute baute Thomas Flock die Führung nach einer präzisen Ecke von Julian Leitgeb, die er per Kopf verwandelte, auf 4:0 aus.

Sechs Tore im zweiten Durchgang

Die zweite Halbzeit begann so wie die erste endete – mit einem Tor für TUS Mureck. In der 46. Minute erzielte Jakob Klanfer das 5:0, als er aus dem Mittelfeld zum Schuss kam und das Leder in die Maschen setzte. In der 51. Minute wurde Mureck ein Elfmeter zugesprochen, den Michael Bauer jedoch nicht verwandeln konnte, da Fabio Juri den Schuss parierte.

Doch Mureck ließ sich davon nicht beirren und erhöhte in der 61. Minute durch Lukas Flock auf 6:0. Nur zwei Minuten später, in der 63. Minute, traf Maximilian Seemann nach einer perfekten Flanke zum 7:0. Das Torfestival ging weiter, als Michael Bauer in der 66. Minute einen Freistoß aus 25 Metern direkt verwandelte und auf 8:0 erhöhte.

In der 74. Minute war es erneut Jakob Klanfer, der mit einem kraftvollen Schuss das 9:0 erzielte. Den Schlusspunkt setzte David Rohrbacher in der 88. Minute, als er nach einem Solo vor Fabio Juri auftauchte und den Ball zum 10:0-Endstand ins Tor rollte.

Nestelbach II hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste die Überlegenheit von TUS Mureck an diesem Tag anerkennen. Die Mannschaft aus Mureck zeigte eine beeindruckende Leistung und feierte einen historischen Sieg, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

