Derbysieger Nitscha - Rollsdorf verliert erstes Heimspiel mit 1:3

In einem mitreißenden Spiel in der 1. Klasse Süd/Ost B konnte sich der SV Nitscha auswärts mit 1:3 gegen den USV Rollsdorf durchsetzen. Das Derby bot alles, was man sich eben von einem Derby erwartet - zahlreiche tolle Spielkombinationen, zwei Elfmetertore und einen unschönen Schlusspunkt.

Nitscha ist Derbysieger - der Auswärtssieg war durchaus verdient





Ausgeglichene erste Hälfte

Der SV Nitscha legte einen Blitzstart hin und ging nach einer Eckballvariante durch Philipp Rene Grabner in Führung (6.). Die Rollsdorfer zeigten sich jedoch unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. Die Heimischen fanden in dieser Phase einige Chancen vor, doch ließen ihre Kaltschnäutzigkeit noch vermissen.

In der 23. Minute gelang den Gastgebern dann der verdiente Ausgleich. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und Lukas Neubauer verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 1:1.

Trotz weiterer Halbchancen auf beiden Seiten ging es mit diesem Spielstand in die Halbzeitpause.





Nitscha gewinnt das Derby, verliert allerdings Stammkeeper Nikolic

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV Nitscha die ersten Akzente - wieder dauerte es nur wenige Minuten zur erneuten Führung. Thomas Wild traf nach einer sehenswerten Einzelaktion zum 2:1 für die Gäste (53.). Rollsdorf versuchte, sofort zu reagieren, doch die Angriffe blieben zunächst ohne Erfolg. Das Spiel schlief in weiterer Folge in der prallen Sonne, bei unerträglicher Hitze, etwas ein - Nitscha ließ keine Bälle in die Gefahrenzone zu.

In der Schlussphase drängten die Rollsdorfer vehement auf den Ausgleich, doch es kam anders: In der 83. Minute entschied der Schiedsrichter erneut auf Elfmeter, diesmal zugunsten des SV Nitscha. Maximilian Scholz trat an und verwandelte sicher zum 3:1, was die Vorentscheidung in diesem Derby bedeutete.

Kurz vor Schluss dann noch eine unschöne Szene: Nitscha-Keeper Igor Nikolic brannten die Sicherungen durch. Nikolic verdiente sich nach einer groben Rangelei und Sprüchen aus der untersten Schublade die Rote Karte. Ein Gäste-Feldspieler hüttete daraufhin die Kiste für die letzten Sekunden der Partie und hielt den Derbysieg fest.





Rollsdorf missglückte damit die Heimpremiere, hat nächste Woche aber die Chance auf weitere Auswärtspunkte, es geht zum nächsten Derby gegen die SG Albersdorf/St.Ruprecht - Nitscha empfängt nächste Runde den SC Breitenfeld und will auch dort punkten.





Stimme zum Spiel

Rollsdorfs Obmann und Mittelfeldmotor, Christoph Simon:

"Nitscha hat leider verdient gewonnen. Wir sind nicht gut in die Zweikämpfe gekommen und waren so die entscheiden Situation nur Zweiter. Die Nervosität beim ersten Heimspiel war erkennbar."

Aufstellungen

Rollsdorf: Lukas Paar - Lukas Schinnerl, Luca Pregartner, Bastian Matzhold, Lukas Pregartner - Christoph Simon, Manuel Schaffer (K), Lukas Neubauer - Sebastian Zapf, Jan Pregartner, Daniel Krämer



Ersatzspieler: Fabian Pfeifer, Marcel Zöhrer, Lukas Rieger, Matthias Deutsch, Julian Ehmann



Trainer: Ing. Jürgen Wagner





VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Konrad, Florian Kückmeier, Philipp Rene Grabner, Jonathan Glatz - Cristian-Sebastian Popa, Matthias Schmid, Martin Sailer (K), Maximilian Scholz - Martin Schanes, Thomas Wild



Ersatzspieler: Jan Hajduk, Rene Gragger, David Daniel Riesner, Andre Taucher, Edgar Aliev, Alesio Zhupani



Trainer: Michael Gruber

1. Klasse Süd/Ost B: Rollsdorf : Nitscha - 1:3 (1:1)

83 Maximilian Scholz 1:3

53 Thomas Wild 1:2

23 Lukas Neubauer 1:1

6 Philipp Rene Grabner 0:1

