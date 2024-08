9:0 - Hatzendorf zerlegt die SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II

Details Sonntag, 25. August 2024 07:59

In der zweiten Runde der 1. Klasse Süd/Ost B empfing der USV Hatzendorf die Gäste der SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II und feierte einen eindrucksvollen 9:0-Sieg. Nach 18 Minuten stand es bereits 6:0! Die Gäste fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und mussten sich schließlich deutlich geschlagen geben.

Jubelfoto aus der vergangenen Saison - beim 9:0 dürften wohl ähnliche Szenen zu sehen gewesen sein





Zwei-Klassen-Unterschied: Hatzendorf führt zur Pause mit 7:0

Der USV Hatzendorf legte einen Blitzstart hin und ging bereits nach rund 120 Sekunden durch ein Tor von Gerald Kern in Führung, nachdem die Defensive der Gäste einen Fehler begangen hatte (2.). Nur wenige Momente später erhöhte Rok Kocuvan auf 2:0 (3.). In der siebten Minute schnürte Kocuvan dann bereits seinen Doppelpack und stellte auf 3:0. Die Gäste, die einen komplett verschlafenen Beginn erwischten, fanden keine Antwort auf die schnellen Angriffe der Hatzendorfer.

In der zehnten Minute war es erneut Gerald Kern, der nach einem Freistoß auf 4:0 erhöhte. Die wenigen zaghafte Offensivversuche der SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II wurden meist von der aufmerksamen Defensive der Hausherren gestoppt. In der 15. Minute trug sich auch Manuel Lösch in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0. Der Torreigen der ersten Halbzeit setzte sich in der 18. Minute fort, Florian Lipp auf 6:0 stellte. Zehn Minuten vor der Halbzeitpause, also nach einer gefühlten Ewigkeit, war es dann erneut Rok Kocuvan, der mit seinem dritten Treffer das 7:0 markierte (36.). Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.





Hatzendorf schaltet zwei, drei Gänge zurück

Auch in der zweiten Halbzeit kontrollierte die Heimelf weiterhin das Spielgeschehen. Die Gäste versuchten zwar, etwas mehr Offensivaktionen zu kreieren, doch ihre Bemühungen blieben meist erfolglos. In der 59. Minute war es erneut, zum viertel Mal, Rok Kocuvan, der auf 8:0 erhöhte. Die Hatzendorfer Fans feierten ihre Mannschaft lautstark und bejubelten jede gelungene Aktion.

In der 86. Minute setzte Marc-Andre Siegl mit seinem Treffer zum 9:0 den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie. Kurz vor dem Abpfiff hatte Siegl noch eine weitere Großchance, doch die Gäste verhinderten die "Zweistelligkeit". Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und der USV Hatzendorf durfte einen deutlichen und verdienten Sieg feiern.

Insgesamt war es ein überzeugender Auftritt des USV Hatzendorf, der seine Ambitionen in der 1. Klasse Süd/Ost B mit dieser Leistung eindrucksvoll unterstrich. Die Gäste hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und ihre Fehler analysieren, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig zu sein.





Stimme zum Spiel

Hatzendorf Coach, Franz Niederl:

"In einer einseitigen fairen Partie hat meine Mannschaft die von mir geforderte Reaktion auf die Auftaktniederlage gegen Rollsdorf gezeigt. Seit dem Schlusspfiff liegt der Fokus schon wieder auf der nächsten Partie gegen Mitterdorf/Raab."





1. Klasse Süd/Ost B: Hatzendorf : Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II - 9:0 (7:0)

86 Marc-Andre Siegl 9:0

59 Rok Kocuvan 8:0

36 Rok Kocuvan 7:0

18 Florian Lipp 6:0

15 Manuel Lösch 5:0

10 Gerald Kern 4:0

7 Rok Kocuvan 3:0

3 Rok Kocuvan 2:0

2 Gerald Kern 1:0

Foto: Hatzendorf

Bericht JN

